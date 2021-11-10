وزيرة البيئة من جلاسكو: إنشاء مركز المرونة والتكيف الإفريقى بالقاهرة

جدة - نرمين السيد - أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أن أفريقيا فى قلب مصر وأن مصر وقيادتها السياسية والحكومية تعد المصالح الإفريقية هى مصالح وطنية، مشيرة إلى سعى مصر الدائم على توحيد الصوت الأفريقى للتصدى لآثار التغيرات المناخية وتحقيق التنمية التى تنشدها مجتمعاتنا على كافة المستويات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية.





جاء ذلك خلال الجلسة الخاصة التى نظمتها وكالة تنمية الاتحاد الأفريقى "AUDA-NEPAD"، تحت عنوان "النهج المحلية لإدارة مخاطر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ" وذلك بالجناح الأفريقى بالمؤتمر السادس والعشرون للأطراف باتفاقية التغيرات المناخية COP26.

وشددت فؤاد على اعتزاز مصر بترشيحها عن المجموعة الإفريقية لاستضافة مؤتمرالأطراف لاتفاقية التغيرات المناخية السابع والعشرون COP27 العام القادم، مشيرة إلى أن مصر دائما صوت أفريقيا للدفاع عن مصالحها ومواردها بالمحافل الدولية.

وأضافت وزيرة البيئة أن أهمية قضية التغيرات المناخية للدول الإفريقية تفرض علينا العمل لبناء قدراتنا كمجتمع أفريقى واحد لتحقيق التنمية، موضحة أنه بناء على توجيهات الرئيس السيسى فإن مصر تستضيف مركز المرونة والتكيف مع التغيرات المناخية على أرضها، كما أننا بصدد الانتهاء من مناقشة وتوقيع اتفاقية إنشاء مركز المرونه والتكيف مع التغيرات المناخية بأفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأفريقى ليكون منارة للدول الإفريقية لتقديم الدعم الفنى وتعزيز قدرتها فى هذا المجال؛ بما يساعد على تطوير قطاعاتها الإنتاجية بشكل مستدام ويحقق أمال شعوبنا فى الوقت الحالى وفى المستقبل.

وشددت فؤاد على أن استضافة مصر للمركز ذات دلالة كبيرة لما له من أهمية خاصة لخدمة القارة الإفريقية فى مجال حماية الأراضى والتربة والموارد الطبيعية الإفريقية لنا وللأجيال القادمة، مشيرة إلى أن المركز سيعمل على الإسراع فى عمليات التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تعبئة الموارد وتوفيرها بعقد الشراكات بالإضافة إلى العمل فى مجال البحوث والتنمية والدراسات الخاصة بالتكيف بشكل صحيح ومتكافىء وأكثر مرونة مع تأثيرات التغيرات المناخية على الرغم من أن القارة الإفريقية ليست المسئولة عن هذه الانبعاثات إلا انها تقوم بالتزاماتها الدولية تجاه قضية التغيرات المناخية.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مركز التكيف والمرونة مع التغيرات المناخية سيعمل على دعم التنسيق على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعى القرار والممارسين فى البلدان الإفريقية علاوة على فهم ودعم دور المرأة فى جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها وبناء قدرات البلدان الإفريقية فى المجالات ذات الصلة بالتكيف، على سبيل المثال خطط العمل الوطنية، الحصول على التمويل، المشاركة فى تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وغيرها.

وتناولت الجلسة الأساليب المحلية لإدارة مخاطر الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ" من منظور الشباب والنساء من خلال عدد من القضايا الرئيسية ومن أهمها الفجوة بين توقعات المناخ العالمى والآثار المحلية كذلك تطوير برامج تدريب وبناء قدرات القيادة لدى النساء فى مجال المرونة والتكيف مع المناخ وتبادل الخبرات والممارسات الجيدة والبيانات والمعرفة من خلال الشراكة مع المؤسسات كثيفة البحث فى جميع أنحاء أفريقيا وخارجها بالإضافة إلى آثار التغيرات المناخية على النسيج الاجتماعى والاقتصادى لسبل عيش الإنسان.