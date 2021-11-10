جدة - نرمين السيد - أكد سامح شكرى، وزير الخارجية، أن الحوار الاستراتيجى المصرى ـ الأمريكى تناول عددا من القضايا المهمة من خلال المشاورات تمت بمشاركة ممثلين من عدة وزارات مصرية مثل الخارجية والدفاع والتعاون الدولى وقد تطرق الحوار لقضايا حقوق الإنسان والعلاقات العسكرية واتسم الحوار بالموضوعية والشمولية وأخذ نبرة فيها تأكيد على طبيعة العلاقة الاستراتيجية والاعتماد المتبادل بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شكرى: ناقشنا قضايا حقوق الإنسان بموضوعية خلال الحوار المصرى الأمريكى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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