جدة - نرمين السيد - أصدر محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى، اليوم الأربعاء، توجيهاته لجميع رؤساء المدن والأحياء ببدء التنفيذ الفعلى لقرار رئيس مجلس الوزراء بعدم دخول أى مواطن إلى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد حصوله على اللقاح بدءا من ديسمبر المقبل.





جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الغربية مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ والدكتور حسين الجندى السكرتير العام ونجوى العشيرى السكرتير المساعد وذلك لمناقشة عدد من الملفات الهامة والحيوية. وناقش المحافظ -خلال الاجتماع- ملفات إزالة المبانى ذات الخطورة الداهمة وإزالة المخلفات ورفع الإشغالات وأعمال الإنارة ووضع لائحة مالية لتقنين العربات المتنقلة وصيانة أعمدة الإنارة واستئناف أعمال البناء وطلبات التصالح وصيانة معدات النظافة. وشدد المحافظ على تعاون رؤساء المراكز والمدن مع الرى والصرف الصحى لإزالة كافة التعديات على المجارى المائية خلال المرحلة الثالثة من الموجة 18 والتى بدأت فى الـ7 من نوفمبر؛ مشيدا بما تم فى المرحلة الأولى والثانية وتحقيق المستهدف من الإزالات بنسبة تجاوزت 160%. وخلال الاجتماع، عرضت إدارة الرصد ومكافحة الفساد فيديو عن عدد من الترع والمصارف التى تحتاج إلى تطهير؛ موجهة بتطهير تلك المصارف والترع مع رصد أى مخالفات أخرى وعرضها فى الاجتماع الأسبوعى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الغربية: منع دخول غير الملقحين ضد كورونا للجهات الحكومية بدءا من ديسمبر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.