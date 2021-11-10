وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا -فى بيان اليوم- أن الزيارة تأتى فى إطار برنامج عمل المجلس المعد للشهر الجارى تحت الرئاسة المصرية.
وأوضحت السفارة -فى بيانها- أن وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى التقى خلال الزيارة عددا من مسئولى الحكومة الصومالية وعلى رأسهم الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى، ووزير الخارجية محمد عبدالرزاق، كما التقى الوفد أيضا رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) والسفير فرانشيسكو ماديرا، إلى جانب لقاءات أخرى مع البعثة الأممية والبعثات الأجنبية بالصومال، وممثلى المرأة والمجتمع المدنى الصومالى.
وتركزت النقاشات على التطورات السياسية والأمنية فى الصومال، وتطوير دعم الاتحاد الإفريقى لضمان تحقيق الاستقرار فى الصومال فى ظل انعقاد الانتخابات البرلمانية والسياسية، وضمان التناغم والتنسيق بين الجهود الصومالية وجهود الاتحاد الأفريقى لدحر حركة الشباب.
كما التقى السفير المصرى على هامش الزيارة مع الضباط المصريين أعضاء بعثة (أميصوم).
وأكد السفير المصرى، الأهمية التى توليها مصر لضمان أمن واستقرار الصومال الشقيق ولمهام حفظ السلام فى القارة الإفريقية، مثمنا بشكل خاص الجهد الذى يقوم به الضباط المصريون فى إطار عمل البعثة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى برئاسة مصر يختتم زيارته إلى الصومال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.