وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى برئاسة مصر يختتم زيارته إلى الصومال

جدة - نرمين السيد - ترأس السفير الدكتور محمد جاد سفير مصر لدى إثيوبيا ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الإفريقى، وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى خلال الزيارة التى اختتمت اليوم الأربعاء، واستمرت لمدة ثلاثة أيام إلى العاصمة الصومالية مقديشيو.





وذكرت سفارة مصر بأديس أبابا -فى بيان اليوم- أن الزيارة تأتى فى إطار برنامج عمل المجلس المعد للشهر الجارى تحت الرئاسة المصرية.

وأوضحت السفارة -فى بيانها- أن وفد مجلس السلم والأمن الإفريقى التقى خلال الزيارة عددا من مسئولى الحكومة الصومالية وعلى رأسهم الرئيس الصومالى محمد عبدالله فرماجو، ورئيس الوزراء محمد حسين روبلى، ووزير الخارجية محمد عبدالرزاق، كما التقى الوفد أيضا رئيس بعثة الاتحاد الإفريقى فى الصومال (أميصوم) والسفير فرانشيسكو ماديرا، إلى جانب لقاءات أخرى مع البعثة الأممية والبعثات الأجنبية بالصومال، وممثلى المرأة والمجتمع المدنى الصومالى.

وتركزت النقاشات على التطورات السياسية والأمنية فى الصومال، وتطوير دعم الاتحاد الإفريقى لضمان تحقيق الاستقرار فى الصومال فى ظل انعقاد الانتخابات البرلمانية والسياسية، وضمان التناغم والتنسيق بين الجهود الصومالية وجهود الاتحاد الأفريقى لدحر حركة الشباب.

كما التقى السفير المصرى على هامش الزيارة مع الضباط المصريين أعضاء بعثة (أميصوم).

وأكد السفير المصرى، الأهمية التى توليها مصر لضمان أمن واستقرار الصومال الشقيق ولمهام حفظ السلام فى القارة الإفريقية، مثمنا بشكل خاص الجهد الذى يقوم به الضباط المصريون فى إطار عمل البعثة.