شكرى: الولايات المتحدة أدركت أهمية قضية سد النهضة والأمن المائى لمصر

جدة - نرمين السيد - وقال شكرى:" أن التطورات الداخلية فى إثيوبيا وأيضا فى السودان وبعد البيان الرئاسى الذى صدر عن مجلس الأمن فى سبتمبر الماضى والذى أكد على توافق المجتمع الدولى على أن تكون المفاوضات تحت الرئاسة الإفريقية مع تعزيز دور المراقبين، كل ذلك كان يؤشر إلى أهمية استئناف المفاوضات".

ونوه "شكرى"، خلال لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، إلى أنه حتى الآن هناك اتصالات تجرى مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدى رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية والرئيس الحالى للاتحاد الإفريقى، وكان هناك لقاء بين الرئيس السيسى والرئيس تشيسيكيدى على هامش انعقاد قمة المناخ فى جلاسكو مؤخرا وتحدثا حول أهمية استئناف المفاوضات.

ونوه إلى أن الرئيس تشيسيكيدى يعتزم مواصلة مشاوراته مع الدول الثلاث وربما يجتمع ويزور كلا من هذه الدول لبلورة خطة لاستئناف المفاوضات التى توقفت منذ اجتماع كينشاسا التى توقفت منذ نحو 8 شهور وفى نفس الوقت تحتاج الأوضاع السياسية فى إثيوبيا والسودان أن يتم حلها قبل استئناف المفاوضات.

ونوه الوزير إلى أنه خلال المشاورات فى الحوار الاستراتيجى تأكد إدراك الولايات المتحدة لمدى أهمية قضية سد النهضة وتعزيز الأمن المائى بالنسبة لمصر واستعداد الولايات المتحدة لبذل جهود للتوصل لاتفاق.

وقال الوزير إن إثيوبيا تمر حاليا بأوضاع داخلية لها أولوية للحكومة وفى إطار ما نشهده من اضطراب نقدر أن التركيز الإثيوبى سيكون على الأوضاع الداخلية، ولكن نأمل أن تنتهى هذه الظروف وأن تستعيد إثيوبيا استقرارها وأيضا أن تنتهى الأزمة فى السودان وتستطيع الحكومة السودانية أن تمارس مرة أخرى اهتمامها بقضية سد النهضة ونحن على أتم استعداد للتفاعل بإيجابية للتوصل لاتفاق ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة بما يحقق مصالح الدول الثلاث، كما نأمل أن تتهيأ الظروف الملائمة لاستئناف المفاوضات تحت الرئاسة الإفريقية فى أقرب وقت لأن الوقت يداهمنا قبل أى تطور آخر فى إطار الملء وأخذا فى الاعتبار أن الملء الثانى كان محدودا ولم تكمل إثيوبيا الملء بالقدر الذى كان مخططا، ولكن بالنسبة لمصر هى قضية مبدأ وقضية وجودية ونوليها اهتماما كبيرا ونتطلع لاستئناف المفاوضات فى أقرب وقت ولكن ليس بغرض التفاوض وإنما بالنتائج والتى تكون بالتوصل لاتفاق.