متحدث الحكومة: لدينا فائض من لقاحات فيروس كورونا

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أقرت تسهيلات جديدة بشأن الاستثمار فى مصر، بعد فتح حوار مباشر ومفتوح مع الشركات المتخصصة فى البورصة.

وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسؤوليتي على قناة صدى البلد، أن المتخصصين فى مجال البورصة أشادوا بقرارات الحكومة الأخيرة، مؤكدا أن هذه الإجراءات ستحقق انعكاسات كبيرة على البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة.

وحول أسعار القمح، قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة اتخذت قرارا بتحديد سعر توريد أردب القمح بـ 820 جنيها، بزيادة 100 جنيه عن العام الماضي، مؤكدا دعم الدولة للمزارعين، لافتا إلى أن التوسع في زراعة محصول القمح الاستراتيجي يعد توجها دوليا.

وأكد متحدث الحكومة، أن قررا منع دخول الطلاب الجامعات، والموظفين لمقار عملهم إلا بعد تقديم شهادة تثبت تلقيهم الجرعة الأولى من لقاح كورونا على الأقل، سيتم تنفيذه بداية من 15 نوفمبر.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء، إلى أن المصالح الحكومة لن تتعامل مع المواطنين غير الحاصلين على لقاح كورونا بداية من أول ديسمبر، مؤكدا وجود فائض من لقاحات فيروس كورونا.