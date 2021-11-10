يتذكر محبي وعشاق السينما وخاصة الأفلام القديمة، فيلم "غريب في بيتي"، الذي قام ببطولته النجم نور الشريف، وكانت قصته بأنه كان يلعب في الزمالك بعدما جاء من الصعيد، ليصبح نجم كبير ويتم النصب عليه في الأخير وهو ما ظهر بنهاية الفيلم، لتتاشبه بعض أحداث الفيلم مع نجم الزمالك الحالي محمود عبد الرازق “شيكابالا” حول الغرامة التي جائت على الفريق بسبب لعبه في سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

قصة فيلم غريب في بيتي

شهد عام 1982 على ضجة سينمائية، من فيلم "غريب في بيتي" جاءت صداها في عالم كرة القدم، وبالأخص في نادي الزمالك وجمهوره، والتي تطابقت شخصية بطل الفيلم على العديد من لاعبي القلعة البيضاء.

وجاء الراحل نور الشريف الممثل السينمائي بدور البطولة في الفيلم، بشخصية شحاته أبو كف، والتي تدور أحداثه حول لاعب جاء من الأرياف يجيد ممارسة كرة القدم بحرفه كبيرة ويلعب في نادي الزمالك.

وهنا تبدأ قصة شحاته أبو كف لاعب الزمالك في الفيلم، والتي تدور حول أحداث شقة جاء بها القلعة البيضاء لأبو كف، بعقد تمليك للاعب الفريق، ولكن في النهاية يكتشف أن الشقة ليست ملك وما جاء في العقد الذي مضى عليه مزور من قبل صاحب الشقه.

وبجانب عقد الشقة المزور الذي يمتلكه شحاته أبو كف ومشاركة أمرأه له في المكان بعقد أيضاً مزور وأبنها، قضى أبو كف فترة مع الزمالك ولم يستلم أي أموال، وكانت الوعود له من قبل إدارة النادي انها مازال يحتفظه بها من أجل شحاته.

في نهاية الفيلم يكتشف شحاته أبو كف لاعب الزمالك، أن نادي الزمالك هو الأخر يواصل عمل النصف في احقية أبو كفن ويخرج من القلعة البيضاء، بدون أي مقابل، ويصيح في نهاية الفيلم بـ "نادي نصاب".

شحاتة أبو كف يظهر من جديد في الزمالك

قررت المحكمة الرياضية الدولية التابعة للإتحاد الدولي لكرة القدم، تغريم الزمالك 400 ألف دولار لصالح نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي في قضية محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق في الوقت الحالي.

الغريب في الأمر أن مسئولو الزمالك طوال الفترات الماضية كانو يقوموا بخصم تلك الغرامة من عقد شيكابالا، حيث كان يحصل اللاعب على عقد ثانوي قيمته 1000 جنية فقط، نظير تسديد العقوبة التي وقعت عليه عندما ترك الفريق البرتغالي.

قضية شيكابالا مع سبورتينج لشبونة

ورحل شيكابالا عن سبورتنج لشبونة عام 2015 عندما عاد إلى مصر وظل عقده ساري، وفسخه في النهاية ليتعاقد معه الزمالك ويعيره للإسماعيلي ثم يعود مرة أخرى، ليرفع لشبونة قضية على اللاعب والزمالك ويفوز بها ليقرر النادي الأبيض في ذاك الوقت خصم الغرامة الموقعه على اللاعب من عقده لمدة 3 سنوات.

لتزداد أزمات الزمالك في الوقت الحالي لكثرة الغرامات التي تسببت في وقف الفريق عن فترتين قيد، وقابلة للزيادة بسبب الغرامات الأخرى التي لم تحسم حتى الأن بشكل نهائي من جانب المحكمة الرياضية والجهات المختصة بالأمر.