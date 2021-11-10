/660720/المرشح-على-رئاسة-الأهلي-أعتذر-للدولة-المصرية-عن-تهنئة-أبو-تريكة-الإرهابى

تحدث خالد سليمان المرشح على مقعد الرئاسة بالنادي الأهلي، حول تهنئة القلعة الحمراء لمحمد أبو تريكة لاعب الفريق السابق ووصفها بأنها غير مقبوله ولا تصح.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال سليمان: " أعتذر للدولة المصرية عن تهنئة أبو تريكة الإرهابى"، في إشارة بأنه لا يقبل التهنئة لأبو تريكة بعيد ميلاده على الصفحة الرسمية للنادي الأهلي.

تصريحات خالد سليمان وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تفاجئت بتواجدي ضد محمود الخطيب فقط على رئاسة النادي الأهلي، وأتخذت هذا القرار منذ 4 سنوات، وأعمل بالمحاماه، ولدي خبرات كثيرة للغاية في العمل العام".

تصريحات خالد سليمان

وزاد "أعتقد أنني محل ثقة خاصة من جانب عمر سليمان، والجميع يتحدث بأنني محامي توفيق عكاشة وحزين لهذا الأمر، مع احترامي له ولكن أنا أتحدث بصفتي الشخصية".

وأكمل "تفاجئت بالأحاديث التي خرجت على وسائل الإعلام، بأن الناس تتحدث عن من هو خالد سليمان، ولدي عائلتي تشاهد هذه المنشورات، وأرى نفسي مؤهلاً لرئاسة النادي الأهلي".

وواصل "أبو المعاطي زكي تنمر على شخصي، وتحدثت مع عبد الناصر زيدان لوصول الرسالة لهذا الشخص، وقيمة رئيس النادي الأهلي لا تسمح لي بالحديث لأنه منصب كبير وهام، وفي عام 2017 كانت الانتخابات شرسة للغاية".

واختتم "الصراع في عام 2017 لانتخابات الأهلي كانت شرسة للغاية، والانتخابات حاليا بيني وبين محمود الخطيب، ولم أرتكب أي خطأ بترشيحي للتواجد على رئاسة النادي الأهلي، وأعرف النادي الأهلي جيدا للغاية، وإرادة الله فوق كل شئ، ولدي ثقة كبيرة من الجمعية العمومية بالنادي الأهلي، فالنتيجة النهائية ستكون في صالح النادي الأهلي".

محمود الخطيب

وكان محمود الخطيب أول الحاضرين صباح اليوم داخل مقر الأهلي بالجزيرة، من أجل التقدم بأوراق ترشحه في انتخابات الأهلي، ثم العودة من جديد للمستشفى، وغادر على الفور.

وشهد منصب أمين الصندوق، تواجد 2 من الأصدقاء المقربين داخل الأهلي وهم "خالد مرتجي، وخالد الدرندلي"، وذلك بعد خروج الثاني من قائمة الخطيب بسبب أزمات سابقة.

منصب النائب لن يسهد أن منافسة، نظرا لتواجد العامري فاروق فقط على هذا المقعد، وضمن تواجده في المجلس القادم.

خالد مرتجي

الأزمة الكبرى التي شغلت أذهان الجميع، هو تقدم 8 أعضاء فوق السن بقائمة محمود الخطيب، وهو أكبر من العدد المسموح به وهو 7 أعضاء فقط.

ويتواجد في قائمة محمود الخطيب من الأعضاء كلا من "حسام غالي، محمد الغزاوي، محمد الدماطي، مهند مجدي، طارق قنديل، محمد شوقي، خالد عبد القادر، ومحمد سراج الدين".