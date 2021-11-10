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/660721/مرثا-محروس-مصر-تسير-في-أكثر-من-محور- للاستعداد-إلى-إطلاق-الخدمات-الرقمية
تعليقا على الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية
10:01 م - الأربعاء 10 نوفمبر 2021
صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات المعلومات بدورها علي الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة أفريقيا الذكية التابع للاتحاد الأفريقى والذى عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمى الموحد فى أفريقيا بمشاركة 25 دولة أفريقية.
دوت الخليج
حيث قالت محروس أن مصر تسير في أكثر من محور فيما يخص التنمية المستدامة من خلال استعدادها لإطلاق الخدمات الرقمية وتوسعها لتغطية المحافظات بمراكز التدريب للابداع الرقمي بهدف تطلعها في دعم الابداع التكنولوجي و تطوير المهارات الرقمية لدي الشباب وأضافت أن تدريبهم علي أعلي مستوي سوف يكون له مردود إيجابي في مواجهة التحديات التي تواجه الخطة التنموية وذلك يتم فقا لاستراتيجية مصر من خلال عرض حلول ابتكارية قائمة علي التكنولوجيا وهذا يتناسب مع مصر الرقمية.
مرثا محروس: مصر تسير في أكثر من محور للاستعداد إلى إطلاق الخدمات الرقمية
كما أكدت أن المبادرة الأفريقية فرصة هامة لتبادل الخبرات العلمية وتعزيز التعاون المشترك بين دول افريقيا مما يخدم المشروعات ومصالح مصر في المنطقة وأوضحت ما تقوم به مصر في كافة المجالات يعكس ريادتها في افريقيا واختتمت أن كل ما نسعي إليه مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتوفير الخدمات الرقمية للمواطنين بأفضل صورة ممكنة
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