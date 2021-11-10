/660722/محمد-اسماعيل-يتقدم-بطلب-إحاطة-بشأن-تضرر-الطلاب-الحاصلين-على-الشهادة-الثانوية-الإنجليزية

تقدم النائب محمد إسماعيل بطلب إحاطة للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بـشــان تضرر الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الإنجليزية والمقدر عددهم بالآلاف من عدم إمكانية الالتحاق بكل كليات الطب الهندسة بالجامعات الحكومية.

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وذلك بالرغم من تفوقهم وحصـول الأكثرية منهم على مجموع 99,00% حيث أن مكتب التنسيق وضع الحد الأعلى لمجموع الطلاب لدخول الكليات على مستوي الجمهورية هو 100٪ على الرغم من فتح هذه الكليات للطلبة الحاصلين على الشهادة الثانوية الأمريكية بمجموع 95%.

محمد اسماعيل يتقدم بطلب إحاطة بشأن تضرر الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية الإنجليزية

وهذا تمييز يخالف الدستور بالإضافة إلى صـدور قرار بقبول الطلاب الحاصلين علي الصف الحادي عشر بالجامعات والمعاهد الحكومية مما أدي إلي مضاعفة عدد المتقدمين على نفس عدد المقاعد المخصصة لهم في الجامعات الحكومية مما أدي لارتفاع الحد الأدنى للقبول مما يخل بمبدأ تكافؤ الفرص.

وطالب النائب محمد اسماعيل بإحالة الطلب للجنة التعليم والبحث العلمي للمناقشة ووضع حلول جذرية لأهمية الموضوع وحرصا على مستقبل الطلاب