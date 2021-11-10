/660725/15معلومة-عن-تسهيلات-الحكومة-الجديدة-بشأن-تسجيل-العقارات-فى-مصر

ينتظر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تعديلات الحكومة بشأن قانونى الشهر العقارى والضريبة على الدخل بشأن تسجيل العقارات فى مصر بعد الأزمة الشهيرة التى شهدها الشارع المصرى فى مارس الماضى بشأن ربط توصيل المرافق بالتسجيل، حيث تضمنت التعديلات عدد كبير من التسهيلات التى من الممكن أن تجعل جموع المواطنين يقبلون على عملية التسجيل، حيث تم إلغاء الربط بين التسجيل والمرافق وأيضا التسجيل ودفع الضريبة سواء كانت على الدخل أو التصرفات العقارية والتى سيكون منوط بها البائع وليس المشترى مع الوضع فى الإعتبار بأن ضريبة التصرفات العقارية تطبق على المدن فقط دون القرى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 15معلومة عن تسهيلات الحكومة الجديدة بشأن تسجيل العقارات فى مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.