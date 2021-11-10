شكرى: طرحنا إمكانية عقد الحوار الاستراتيجى المصرى الأمريكى بالقاهرة فى 2023

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الحوار الاستراتيجى السابق مع الجانب الأمريكى تم فى عهد الرئيس الديمقراطى الأسبق باراك أوباما ورغم أنه كانت هناك مشاورات مع الإدارة الجمهورية السابقة فى عهد الرئيس السابق دونالد ترامب ورغبة لعقد مثل هذا الحوار ولكن ربما كانت هناك بعض الظروف السياسية وجائحة كورونا ومفاوضات سد النهضة ربما لم نصل إلى اتفاق حول موعد ملائم لوزيرى الخارجية فى ذلك الوقت.





وأضاف شكرى، فى لقاء خاص بالصحفيين المصريين والعرب بمقر إقامته بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أنه سواء فى عام 2015 أو اليوم 2021 نتصور أن عقد الحوار فى هذا التوقيت المبكر من عمر الإدارة الديمقراطية الراهنة هو تأكيد لمدى الاهتمام الذى توليه هذه الإدارة لعلاقتها مع مصر وأن تتم بلورة هذه العلاقات تحت مظلة الآلية الرئيسية التى ترعى العلاقة وتيسرها وأن يتم تناول كل الشواغل من الطرفين فى إدارة المناحى المختلفة للعلاقة واهتمام الجانبين بتنميتها وهو ما كان واضحا فى حديث الوزير بلينكن وإشارته لأهمية الدور المصرى والشراكة مع الولايات المتحدة.

وقال الوزير إنه تم طرح إمكانية عقد الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجى بين البلدين فى عام 2023 لاستعادة دورية انعقاد الحوار على أن تعقد فى القاهرة نظرا لأنها تبادلية بين البلدين.

وقد التقى الوزير بكل من السيناتور الجمهورى ليندسى جراهام والنائبة الجمهورية كاى جرانجر والنائب الديمقراطى داتش روبرزبرجر والسيناتور الديمقراطى كريس فانهولن والنائب الجمهورى هال روجرز.

وأشار شكرى، إلى أن العلاقات العسكرية بين البلدين هو مكون رئيسى من الحوار والتعاون بين القوات المسلحة فى البلدين وكانت هناك جلسة مخصصة لهذا المجال حضرها قيادات من القوات المسلحة المصرية ومسئولون سياسيون وعسكريون من الجانب الأمريكى لتناول كافة أبعاد التعاون الاستراتيجى والعسكرى والتسليح ودائما على مدى 40 عاما وفى إطار برنامج العلاقات العسكرية مصر تقدر كل ما بذلته الولايات المتحدة فى إطار تحديث والارتقاء بالقدرات الدفاعية المصرية وما وفرته من دعم فى هذا الصدد.

وأكد شكرى أن ما تتخذه الإدارة الأمريكية من قرارات بشأن هذه المساعدات يأتى فى إطار تقييم واعتبارات تحددها ومصر أيضا حين تتعامل مع هذه القضية تنطلق دائما من التماثل فى الأهداف والعمل المشترك لمواجهة التحديات وكانت مصر شريكا يعتد به ويتم الوثوق فى التزامه بمعايير القدرات المعروفة لدى المؤسسة العسكرية والقوات المسلحة المصرية من قدرة على استيعاب التسليح الأمريكى بصورة جيدة ومراعاة لاحتياجات الأمن القومى المصرى وتحقيق المصالح القومية المصرية، مشيرا إلى أن هناك أجزاء معينة من المساعدات الأمريكية تصرف بشكل مجمع وبعضها يأتى اتصالا بعقود لتوفير نظم تسليحية معينة.

وحول ما إذا كان الحوار الاستراتيجى بين البلدين تطرق إلى مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، قال الوزير سامح شكرى إن هذه القضية أثيرت أكثر فى حواراته مع أعضاء الكونجرس، مشيرا إلى أنه كان هناك اهتمام وتقدير للدور الذى لعبته مصر فى احتواء التصعيد العسكرى بين إسرائيل وحماس منذ شهور والعمل على عدم استئناف هذا الصراع.

ونوه إلى أن أعضاء الكونجرس أعربوا عن تقديرهم لجهود مصر فى هذا الإطار وهى جهود مهمة بالنسبة للحفاظ على استقرار وهدوء الأمور فيما قطاع غزة وإسرائيل.

وردا على التدخلات الإيرانية فى عدد من دول المنطقة، قال وزير الخارجية "إننا تطرقنا إلى الحفاظ على الأوضاع الإقليمية فى مجملها وضرورة الحفاظ على الأمن العربى دون تدخلات من أطراف خارج النطاق العربى أيا ما كانت وأن الدول العربية مجتمعة لديها القدرة والعزيمة على الدفاع عن مصالحها وتستطيع بالتعاون مع الولايات المتحدة وشركائها الآخرين أن تتخذ من الإجراءات ما يوفر لها أمنها وسيادتها ووحدة أراضيها.

وأضاف "أننا نتابع بشكل حثيث أى جهود للنفاذ إلى النطاق العربى أو الانتقاص منه وزعزعة الاستقرار ودائما هذا مكون رئيسى للدفاع عن شعوبنا تجاه أى محاولات للانتقاص من سيادة الدول العربية وتوسيع رقعة النفوذ على حساب الدول العربية".