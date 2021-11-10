/660728/سيد-عبد-الحفيظ-الضغط-على-الزمالك-أمر-طبيعي-لتسهيل-الأمور-على-لاعبي-الأهلي-وتعلمت-كثيرا-من-حسن-حمدي-والخطيب
أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه منذ تواجده داخل النادي الأهلي وهو يعلم كل ما يدور بسبب التركيز الشديد.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية" "عملي داخل النادي الأهلي يجعل حاله التركيز شديدة للغاية، وخارج النادي الأمور جيدة وأتعامل مع الكل بروح جيدة".
وزاد "لا توجد أي أزمات مع نادي الزمالك، وأحترم الفريق، وهناك مصالح مشتركة بين الفريقين خاصة بالبطولات، ولابد أن أبحث عن حقوق فريقي بالشكل الأمثل والأفضل لصالح النادي الأهلي".
وواصل "تعلمت كثيرا من رموز النادي الأهلي الذين شغلوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم ثابت البطل، حسن حمدي، صالح سليم، ومحمد رمضان، والجميع له كل الاحترام، وحاليا هناك سوشيال ميديا لابد من التعامل معها بشكل جيد، ويكون هناك ترتيب شديد، ونقل الضغط للطرف الآخر".
واختتم "نقل الضغط للأطراف الأخرى شطارة من مدير الكرة، وكل شخص له التعامل الخاص به وهناك دوافع مختلفة من شخص لأخر، وأعلم جيدا أن منصب مدير الكرة بالأهلي ليس توريث، وأعمل بالمبادئ التي عملت بها داخل النادي الأهلي، وأقوم بتوصليها بكل أمانة للجميع، وسيأتي اليوم الذي أرحل فيه عن الأهلي".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيد عبد الحفيظ: الضغط على الزمالك أمر طبيعي لتسهيل الأمور على لاعبي الأهلي.. وتعلمت كثيرا من حسن حمدي والخطيب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.