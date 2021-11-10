/660728/سيد-عبد-الحفيظ-الضغط-على-الزمالك-أمر-طبيعي-لتسهيل-الأمور-على-لاعبي-الأهلي-وتعلمت-كثيرا-من-حسن-حمدي-والخطيب

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه منذ تواجده داخل النادي الأهلي وهو يعلم كل ما يدور بسبب التركيز الشديد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية" "عملي داخل النادي الأهلي يجعل حاله التركيز شديدة للغاية، وخارج النادي الأمور جيدة وأتعامل مع الكل بروح جيدة".

وزاد "لا توجد أي أزمات مع نادي الزمالك، وأحترم الفريق، وهناك مصالح مشتركة بين الفريقين خاصة بالبطولات، ولابد أن أبحث عن حقوق فريقي بالشكل الأمثل والأفضل لصالح النادي الأهلي".

وواصل "تعلمت كثيرا من رموز النادي الأهلي الذين شغلوا منصب مدير الكرة بالنادي الأهلي، وعلى رأسهم ثابت البطل، حسن حمدي، صالح سليم، ومحمد رمضان، والجميع له كل الاحترام، وحاليا هناك سوشيال ميديا لابد من التعامل معها بشكل جيد، ويكون هناك ترتيب شديد، ونقل الضغط للطرف الآخر".

واختتم "نقل الضغط للأطراف الأخرى شطارة من مدير الكرة، وكل شخص له التعامل الخاص به وهناك دوافع مختلفة من شخص لأخر، وأعلم جيدا أن منصب مدير الكرة بالأهلي ليس توريث، وأعمل بالمبادئ التي عملت بها داخل النادي الأهلي، وأقوم بتوصليها بكل أمانة للجميع، وسيأتي اليوم الذي أرحل فيه عن الأهلي".