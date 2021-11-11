متحدث المبادرة لمساء dmc: اتجاه لإدخال التوك توك ضمن إحلال المركبات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق عوض، المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات بوزارة المالية، إن هناك اتجاه لإدخال التوك توك ضمن مبادرة إحلال المركبات خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد قرار وزارة التجارة والصناعة إلغاء استيراد المكونات الأساسية له.





وفى مداخلة هاتفية مع الإعلامى رامى رضوان، ببرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية dmc، أوضح عوض، أنه منذ إطلاق المبادرة الرئاسية بإحلال المركبات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى فى يناير الماضى، هناك تكليفات رئاسية بتوسيع قاعدة الاشتراك فى المبادرة للمواطنين وعبر أنواع مختلفة من المركبات.

وشدد المتحدث باسم المبادرة، أنها بدأت بالسيارات الملاكى والتاكسى، ثم شهدت دخول الميكروباص، مؤكدا أنه خلال الفترة المقبلة ستكون المبادرة بصدد مشاركة التوك توك.

ولفت إلى أن هناك لجنة معنية تابعة لوزارة التجارة والصناعة، منوط لها وضع آليات لمشاركة التوك توك فى المبادرة، مشيرا إلى أنه تم عرض هذه الآليات على مجلس الوزراء، لاتخاذ قرار بشأنها خلال الفترة المقبلة.

وأوضح طارق عوض، أن مبادرة إحلال المركبات، تضمنت السير فى اتجاهين بشأن مركبة التوك توك، أولها هو تقنين وضعه فى الشارع المصرى لنقل الركاب، وذلك يتم من خلال منح رخص مرورية له، بحيث يكون متوفر عنه بيانات داخل وحدات المرور، وبالتالى سيحمل لوحات معدنية، ويكون سائق هذه المركبة له سند قانونى لقيادتها، وفق شروط رخصة القيادة فى قانون المرور.

وأوضح المتحدث باسم المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات أن المسار الثانى الذى تجرى دراسته حاليا، هو منح السيارات "مينى فان" تراخيص نقل أجرة، بحيث يكون شأنها شأن التاكسى، ليتم استخدامها فى مجال نقل الركاب، على أن تستخدم الغاز الطبيعى.

وبين طارق عوض أن المبادرة توفر العديد من التيسيرات والتسهيلات لجميع أنواع المركبات، مؤكدا أنه جار وضع الآليات التنفيذية لمنح تيسيرات كبيرة لترخيص التوك توك، واستبداله بسيارات مينى فان حضارية.