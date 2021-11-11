وزير السياحة والأثار يستعرض اللمسات النهائية للاحتفالية الكبرى للأقصر

كما حضر الوزير ورشة عمل موسعة مع مسئولى وممثلى الشركة المنفذة للاحتفالية والمخرج و مسؤولى الإضاءة والديكورات والموسيقى وكافة العناصر الفنية الخاصة بالاحتفالية، وذلك بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ومساعدى الوزير لكل من المشروعات والشئون الفنية.
وخلال الورشة، استعرض مسؤولو وممثلو الشركة المنفذة كافة تفاصيل الأعمال الفنية والديكورات والأزياء التى سيرتديها المشاركون فى الفعالية و كلمات الأغانى والموسيقى المصاحبة لها، بالإضافة إلى المواد الدعائية التى سيتم استخدامها لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.
كما تم مشاهدة لقطات من البروفات الخاصة بالعمل الفنى والتى يقوم بها فريق العمل تمهيدا للاحتفالية، حيث يعمل كافة القائمين على هذه الاحتفالية على قدم وساق لإخراج الحدث بالصورة التى تليق باسم مصر وتاريخها وحضارتها العريقة، وبجمال محافظة الأقصر والتى ستكون محط أنظار العالم أجمع.
وقد أوصى وزير السياحة والأثار ببعض التوجيهات والتعديلات فى بعض التصميمات المنفذة.
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