المنتخب الوطني يصل لواندا استعدادا للقاء أنجولا فى تصفيات كأس العالم

وصلت، منذ قليل، بعثة المنتخب الوطني إلى لواندا في موعدها المحدد للقاء منتخب أنجولا في الثامنة مساء الجمعة (التاسعة في القاهرة)، ضمن الجولة قبل الأخيرة للمجموعة السادسة لتصفيات أفريقيا المؤهلة للدور الأخير لتصفيات كأس العالم 2022.

وكان فى استقبال البعثة فريق من السفارة المصرية بلواندا بقيادة السفير محمد صفوت، ومسئولون من الاتحاد الأنجولى لكرة القدم، حيث تمت إجراءات الوصول ووصول البعثة إلى مقر إقامتها القريب من ملعب المباراة.