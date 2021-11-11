دينا الحسيني نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".. بشأن تعليق زُعم خلاله وجود إنتهاكات بحق نزلاء سجن المنيا ، الإدعاء بقيام قوات الأمن بالاعتداء على النزلاء المنقولين من "سجن طره" بدعوى إعلانهم الإضراب عن الطعام إحتجاجاً على سوء المعاملة، وكذا الزعم بإصابة أحد النزلاء نتيجة الاعتداء عليه ، ونقله إلى المستشفى .. مؤكداً أن ما تم تداوله فى هذا الشأن عارٍ تماماً من الصحة جملةً وتفصيلاً ، ويأتى فى إطار محاولات نشر الشائعات والأكاذيب فى أوساط الرأى العام .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصدر أمني ينفى مزاعم الاعتداء على نزلاء سجن المنيا والمنقولين من سجن طرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.