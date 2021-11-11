/660731/سيد-عبد-الحفيظ-أرفض-الحديث-عن-رمضان-صبحي-ورفضنا-التفاوض-مع-إكرامي-وفتحي-من-أجل-التركيز-في-بطولة-أفريقيا

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن النادي الأهلي يعامل اللاعبين كالنجوم بشكل مستمر ويحترم الجميع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية" "أتعامل مع الجميع داخل الأهلي بإحترام شديد وكل لاعب نتعامل معه كنجم، ويجب الحفاظ على أوضة اللبس الخاصة بالفريق من أجل عدم حدوث أي أزمات".

وواصل "نتعامل مع اللاعب كنجم ولكن لا يتعامل معنا بهه الشخصية حتى لا يصل لمرحلة الغرور، وأرفض الحديث عن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي، فكل لاعب غير متواجد معنا لا أحب الحديث عنه".

وزاد "رمضان صبحي أختار طريقة وربنا معاه، وهو من أختار طريقة في كرة القدم ونتمنى له التوفيق فيما هو قادم وفريق بيراميدز لديه فريق مميز".

وتابع "تحدثنا مع عبد الله السعيد وشريف إكرامي وأحمد فتحي بتأجيل التفاوض حول تمديد التعاقد لحين نهاية بطولة دوري أب\ال أفريقيا الذي فزنا بها، ولكن رفضوا هذا الأمر، وكل لاعب نحترام القرار الذي يتخذه".

واختتم "من الصعب أن نتحدث في أمور التجديد ولدينا بطولة كبيرة وهامة وكنا نتعرض لضغط شديد قبل مباراتي الهلال السوداني والنجم الساحلي التونسي، ورفضنا فتح باب التفاوض في ذلك الوقت لحين الانتهاء من البطولة ووافق وليد سليمان فقط على هذا الأمر".