/660734/وزارة-الرياضة-تقرر-تعين-زوجة-علاء-علي-وصرف-معاش-شهري

قرر أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تعيين زوجة علاء علي خلال الأيام المُقبلة في أحد الأندية أو مراكز الشباب القريبة من منزلها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

كما قرر صرف معاش شهري باسم الراحل علاء علي، وسيكون بنفس القيمة المالية التي يحصل عليها قدامى اللاعبين.

ويذكر أن زوجة علاء علي جاءت مع شادي محمد وقالت ان في ناس بتسأل عليها عشان تاخد اللقطة والمنظرة بس وفي ناس مسألتش خالص ووضحت قد ايه انها بتعاني الفترة اللي فاتت ولو حد يقدر يساعدها في شغل في منطقة 6 اكتوبر عشان تقدر تساعد في معيشة أولادها .

ويسعى الزمالك للتجديد لبعض اللاعبين أبرزهم بن شرقي الذي لم يصل حتى الأن مع النادي للإتفاق، بسبب قيمة الشرط الجزائي.

رزاق سيسيه

أشترط مسئولو نادي الزمالك عدم التجديد للاعب الفريق رزاق سيسيه في الوقت الحالي، غير بعد مشاهدته في الملعب عقب عودته من الإصابة.

ويرغب المسئولين في الفريق الأطمئنان على حالته الفنية والبدنية أولاً، قبل فتح ملف تجديدة، لأنه أصيب لفترة طويله منذ الموسم الماضي عندما كان يلعب للإتحاد السكندري، وهو الأن في مراحله الأخيرة من قبل عودته للملاعب والمشاركة مع الزمالك في اللقائات القادمة.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.