/660736/طارق-قنديل-الخطيب-تحمل-الكثير-من-أجل-الأهلي

تحدث طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي في تصرحيات تليفزيونية على قناة "أون سبورت" ببرنامج "ملعب أون" مع أحمد شوبير.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.

استقر الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى على مواجهة نظيره منية سمنود ودياً ، والتي من المقرر إقامتها فى تمام الساعة الثالثة عصر السبت المقبل استعداداً لإستئناف مباريات الدوري.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

وتلقى الزمالك هزيمة ثقيلة من النادي الأهلي بنتيجة 5/3 على ستاد القاهرة ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط، من أصل ثلاث مباريات، وبفارق الأهداف على حساب بيراميدز، بينما يظل الزمالك عند النقطة رقم 6 في المركز الخامس.