/660737/التحالف-الإفريقي-للمناخ-يلتقي-وزيرة-التخطيط-والإصلاح-الإداري-علي-هامش-قمة-المناخ-في-جلاسكو

التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط وفد التحالف الإفريقي للعدالة المناخية وذلك علي هامش قمة المناخ ٢٦ التي تعقد في جلاسكو وشارك في اللقاء أحمد فتحي منسق التحالف الإفريقي للمناخ في مصر ورئيس مؤسسة شباب بتحب مصر، والنائبة اميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو التحالف في مصر، وميثيكا موندا المدير التنفيذي للتحالف الإفريقي للمناخ واوجستين جامشا مدير السياسات في التحالف الإفريقي للمناخ.

‎وتناول اللقاء استضافة مصر ممثلا عن القارة الأفريقية لقمة المناخ القادمة ٢٧ في مدينة شرم الشيخ العام القادم وتطلع التحالف كممثل للمجتمع المدني الإفريقي لتنفيذ العديد من الأنشطة بالتعاون مع الحكومة المصرية

‎كما تناول منسق التحالف في مصر التنسيق لتنفيذ أولي فاعليات تحالف المناخ في ديسمبر من الشهر القادم في القاهرة ، والذي سيضم ممثلي التحالف في مصر وممثلي التحالف من عددًا من الدول الأفريقية.

‎و تحدثت النائبة أميرة صابر عن كون العام القادم هو عام المجتمع المدني في مصر و من المتوقع أن يمكن ذلك المجتمع المدني ويفتح باباً للفرص ولتسليط الضوء علي دوره المحوري خاصة في قضايا البيئة والتغير المناخي.

‎كما تحدث المدير التنفيذي للتحالف عن التطلع لبداية العمل مبكرا في مصر والتي تعتبر ممثل أفريقيا في استضافة قمة المناخ ويجب علي المجتمع المدني الإفريقي الإعداد جيدا والإعلان عن خططه مبكرا ، كما أعرب عن سعادته بتبني الرئيس عبدالفتاح السيسي لأجندة التنمية المستدامة وحديثه عن أحقية الدول الأفريقية في الدعم والتنمية.

‎وأضاف مدير السياسات بالتحالف الإفريقي أنه من الجيد البداية المبكرة لإعلان استعداد إفريقيا لقمة المناخ القادمة، وذلك من خلال الفاعلية التي سيتم تنفيذها في ديسمبر، والعديد من الفاعليات التي سوف تأتي تباعاً في مدينة شرم الشيخ التي سبق له حضور العديد من الاجتماعات في تلك المدينة الجميلة التي يرى أنها دوما مستعدة لاستضافة الفاعليات الكبرى.