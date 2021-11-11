/660738/طارق-سعدة-مدحت-شلبي-موقوف-عن-التعليق-فقط-وأنصح-بإنتقاء-المشاهدين-للإعلامي

تحدث طارق سعدة نقيب الاعلاميين، حول الأحداث المثيرة مؤخراً التي تسببت في إيقاف أكثر من إعلامي لعدة أسباب مختلفة .

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات طارق سعدة

وقال طارق سعدة في تصريحات تلفزيونية مع الاعلامي محمد شبانة ببرنامج "بوكس تو بوكس" المذاع عبر فضائية" etc " : الإعلام الرياضي جزء لا يتجزأ من الاعلام ، ويطبق عليه نفس المعايير الموضوعه للاعلام السياسي والديني وغيره بشكل عام .

وتابع : لو كل واحد كلف نفسه و يقرأ ميثاق الشرف الإعلامي ، و يعرف ما له وما عليه ، لن نرى ما يحدث مؤخرا ، سنرى المهنية بشكل واضح وسليم ودون تجاوزات.

واضاف: الاعلام الرياضي هو الأكثر متابعه ومشاهده في مصر ، فقد اكتسب شعبيه كبيرة جدا خلال السنوات الماضية .

واختتم : انصح المشاهد بإنتقاء الاعلامي الجيد الذي يستطيع تقديم الرسالة الاعلامية بشكل جيد وسليم و بمعايير معينة ومحددة ، مشيرا إلى انه هناك الكثير من الاعلاميين الرياضيين تعرضوا للعقوبات من قبل نقابة الاعلاميين امثال مدحت شلبي و احمد جمال ، ومي حلمي.

وعن مدحت شلبي قال استدعينا للتحقيق ، واللجنة أعطت توصيات ، كان اهمها هو ايقاف المعلق مدحت شلبي لنهاية العام ، فهو موقوف عن التعليق فقط ، وليس عن التقديم الرياضي ، مشيرا إلى ان من حق مدحت شلبي التظلم على العقوبه الصادرة ضده في النقابة.

الأهلي يدرس اتخاذ الإجراءات التي تحفظ حقوقه بعد تصريحات حكم مباراة القمة

عبرت إداراة النادي الأهلب برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.