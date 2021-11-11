الراديو 9090- «قاسم»: تدريب 312 شابا للقيادة التنفيذية ضمن حياة كريمة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور خالد قاسم المتحدث الرسمى باسم وزارة التنمية المحلية، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تتضمن فى المرحلة الأولى 52 مركزا إداريا شاملة الكفور والنجوع فى 20 محافظة وتستهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية وتوفير حياة كريمة لأهلنا فى هذه المحافظات.





وأضاف قاسم، لبرنامج "حال بلدنا" مع أحمد خيرى على الراديو 9090، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد على أهمية تنمية قدرات الكوادر البشرية داخل هذه المراكز المستهدفة، وبخاصة فى المرحلة الثانية والثالثة، مشيرا إلى تدريب 312 من قيادات الصف الثانى فى القرى والمراكز على إدارة مشروعات البينة التحتية.

وأشار إلى وجود شراكة مع مركز تدريب الكوادر البشرية فى سقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتجهيز القيادات التنفيذية الشابة على مستوى الوحدات المحلية فى المرحلة المقبلة.