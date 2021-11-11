الراديو 9090- «قاسم»: تدريب 312 شابا للقيادة التنفيذية ضمن حياة كريمة

وأضاف قاسم، لبرنامج "حال بلدنا" مع أحمد خيرى على الراديو 9090، أن مبادرة حياة كريمة تؤكد على أهمية تنمية قدرات الكوادر البشرية داخل هذه المراكز المستهدفة، وبخاصة فى المرحلة الثانية والثالثة، مشيرا إلى تدريب 312 من قيادات الصف الثانى فى القرى والمراكز على إدارة مشروعات البينة التحتية.
وأشار إلى وجود شراكة مع مركز تدريب الكوادر البشرية فى سقارة والأكاديمية الوطنية للتدريب لتجهيز القيادات التنفيذية الشابة على مستوى الوحدات المحلية فى المرحلة المقبلة.
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