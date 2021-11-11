تسبق الاتحاد الأوروبى.. مصر فى المرتبة 21 عالميا بمؤشر أداء تغير المناخ

جدة - نرمين السيد - وأوضحت نتائج مؤشر أداء تغير المناخ (CCPI)، الذى ينظر فى أداء حوالى 60 دولة مسؤولة عن أكثر من 90% من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى فى جميع أنحاء العالم تقدم مصر مركزًا واحدًا عن العام الماضى، لتأتى فى المرتبة 21 فى القائمة التى يتصدرها الدنمارك، ويتزيلها كزخستان.

وحصلت مصر على مجموع نقاط 59.83 نقطة، بفارق حوالى 3 نقاط عن العام الماضى، لتواصل بذلك التقدم بين دول العالم مع خططتها الجديدة لمواجهة آثار التغيرات المناخية، وترتفع مركزا واحدا هذا العام فى التصنيف الشامل.

ولم يأت تقدم مصر فى مؤشر أداء تغير المناخ من فراغ إذ تبذل مصر قصارى جهدها من خلال عدد من المشاريع الكبرى للوصول إلى صفر تلوث حيث لم تعد مسألة الحفاظ على البيئة والالتفاف العالمى حول مجابهة الاحتباس الحرارى مجرد رفاهية أو أمر من قبيل الكماليات، فقد أصبحت الحرب على التلوث والانبعاثات الضارة مسألة وجود، بعدما تحولت ملوثات البيئة إلى تهديد حقيقى للبقاء البشرى وجميع كوكب الأرض.

فمنذ 2015 اتخذت مصر خطوات سريعة لبناء خطة جادة وفاعلة تبدأ بها مساهماتها فى عملية تغيير المناخ على المستويين الوطنى والدولى، فعملت على دمج فكرة مواجهة تغيير المناخ فى أكبر عدد من الوزارات، ليكون ذلك البُعد أحد ركائز التخطيط الاستراتيجى بها، إلى جانب العمل مع شركاء التنمية لجذب تمويل لعلاج مهددات المناخ فى كافة المجالات التى تتطلب ذلك.

وكذلك أنشأت مصر المجلس الوطنى للتغيرات المناخية بتبعية مباشرة لرئيس مجلس الوزراء، بهدف المزيد من الدعم السياسى وتنسيق التعاون بين أكبر عدد من الوزرات لتحقيق إجراءات فاعلة تمكن من التكيف مع تغير المناخ، أو مجابهة المخاطر والتهديدات للحفاظ على البيئة الآمنة للحياة.

كما دشنت مصر استراتيجيات خلاقة، مثل "الاستراتيجية الوطنية لكربون أقل" و"الاستراتيجية الوطنية للمناخ"، بتوصية من المجلس، والتى كان إعدادها بشكل وطنى خالص، بما يتناسب مع متطلبات الواقع المصرى والتوجهات الدولية فى هذا الملف، وتم الانتهاء من إطار العمل الخاص واستعراضه مع شركاء التنمية قبل رفعه للمجلس الوطنى للتغيرات المناخية، خلال شهر أكتوبر الجارى، تمهيدًا لاعتماده والانتهاء من الاستراتيجية.

وكانت استراتيجية "التعافى الأخضر" وجهًا آخر للاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، والتى ستوجه جزء من استثمارات الدولة فى القطاعات المختلفة لمسألة تغير المناخ كبعد أممى يرشد دائمًا إلى أهمية التلاحم مع دول العالم فى مواجهة خطر الاحتباس الحرارى وتغير المناخ .

ولم يقتصر دور مصر فى مواجهة تغير المناخ على سلسلة الإجراءات الواسعة داخليًا، وإنما عملت إدارة الرئيس عبد الفتاح السيسى دورًا هامًا فى هذا الملف على المستوى الإقليمى أيضًا، عملاً على مساندة مصالح الدول النامية والإفريقية الجارة والشقيقة، والدفع بهم نحو إجراءات التكيف مع تغير المناخ، باعتبارهم شركاء الموطن فى القارة السمراء.

وفى هذا الإطار، استضافت مصر مؤخرًا مجموعة المفاوضين الأفارقة فى مدينة شرم الشيخ 2018 ـ 2019 ، فضلاً عن رئاسة لجنة القادة والرؤساء الأفارقة المعنيين بتغيّر المناخ، ومؤتمر وزراء البيئة الأفارقة عامى 2015 و2016.

وكذلك تستضيف مؤتمر المناخ فى نسختة السابعة والعشرين"COP27 "، عام 2022، حيث تسخر جهودها لأن تكون إفريقيا حاضنًا لهذا الحدث الهام، والعمل على استكمال ما سينتج عن مؤتمر المناخ فى نسخة العام الحالى COP 26، واستثمار الشراكة المميزة مع المملكة المتحدة فى تحالف لمواجهة آثار تغير المناخ والتكيف معها.