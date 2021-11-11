/660739/سيد-عبد-الحفيظ-موسيماني-لم-يطلب-التعاقد-مع-مصطفى-محمد-وأسباب-غضب-المدرب-من-لاعبي-الأهلي-في-مباراة-القمة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لم يطلب التعاقد مع مصطفى محمد.

ويرص دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية" "مصطفى محمد لاعب مميز وأي فريق يتمنى الحصول على خدماتة، ولكن في النهاية النادي الأهلي لديه محمد شريف، وهو من أفضل اللاعبين في مصر وأفريقيا خلال الفترة الأخيرة".

وزاد "خطوات التعاقد مع أي لاعب هي موافقة المدير الفني للفريق وهذا لم يحدث من موسيماني، وايضا لدينا حسام حسن يلعب في خط الهجوم مع شريف، فمن الصعب التفاوض مع اللاعب أو الحصول على خدماته في هذه الفترة لأننا لدينا وفرة مميزة في هذا المركز".

وواصل "خسارة مباراة السوبر المصري أمام طلائع الجيش كانت مفاجئة كبيرة، وكان لابد أن يكون هناك تدخل من رئيس النادي محمد الخطيب، لإنقاذ الأمر ومن الطبيعي أن يغضب الجميع من العقوبة ولكن كانت الأفضل للفريق من أجل العودة للروح والمنافسة على الألقاء".

وتابع "تم إنهاء العقوبة بعد الفوز على الزمالك، وهي مباراة كبيرة ورئيس النادي رأى أن هناك تغير كامل بعد العقوبة والكل عاد لنقطة التركيز، والأهم هو عدم الإكتفاء بتحقيق البطولات لأن هذا ناقوص خطر للغاية والتدخلات في مثل هذه الأمور بشكل جيد تكون في صالح الفريق والجميع تقبل العقوبة من قبل".

واختتم "في مباراة الزمالك والأهلي الأخيرة، موسيماني مدرب الفريق كان غاضبا للغاية بسبب أن اللاعبين في شوط المباراة الأول أظهروا الهدوء بعد التقدم بثلاثة نظيفة، وهو ما أغضب موسيماني وتحدث مع الجميع بشكل عنيف لحثهم على الماوصلة وتحقيق أكبر نتيجة ممكنة، ولم يكن هناك تهاون أمام الزمالك في المباراة كما يتصور البعض".