/660740/بناء-على-توجيهات-رئيس-الحزب-محمد-منصور-البربري-ينضم-إلى-حماة-الوطن

بناء على توجيهات الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب عقدت أمانة الشباب المركزية للحزب أول إجتماعتها،برئاسة المهندس/كريم امام أمين شباب الجمهورية بالحزب، بحضور السادة الأمناء المساعدين والسادة أعضاء هيئة المكتب

وذلك بالأجتماع مع السادة أمناء شباب المحافظات، لمناقشة إستراتيجية العمل وتفقد أعمال الربع الأخير من العام الحالي مع التحضير لنشاط الأمانة المقرر العمل به خلال الربع الأول للعام ٢٠٢٢م.

كما أشار المهندس كريم أنه تم أختيار أعضاء الأمانة المركزية بعد العديد من المقابلات لإختيار كوادر شبابية ذو خبرة و ثقة باسم الحزب والتعامل مع أمناء المحافظات، وكما أشار بأسماء التشكيل النهائي للأمانة المركزية للشباب وهما السادة الآتي أسمائهم:-

١- الدكتور/عادل العدوي – أمين مساعد .

٢- الدكتورة/نورهان العباسي – أمين مساعد . ٣- المهندس/كريم شاهين – أمين مساعد.

٤- المهندس/محمد نصير – أمين مساعد .

٥- المهندس/أحمد محمود – أمين مساعد .

٦- الدكتور /إسلام جاويش – أمين مساعد

٧- المهندس/ايمن نجيب – عضو هيئه مكتب. ٨- الأستاذة/ميرال عنبه – عضو هيئة مكتب. ٩- المهندس/أحمد الشناوي – عضو هيئة مكتب.

١٠- الأستاذة/ندى شيرين- عضو هيئة مكتب. ١١- الأستاذ/كريم الهواري – عضو هيئة مكتب.

١٢ – الأستاذ/ يس الزغبي- عضو هيئة مكتب. ١٣- الدكتور/عمرو السيد عبيد – عضو هيئة مكتب.

١٤- الأستاذ/علي عثمان – عضو هيئة مكتب. ١٥- الإعلامية/ياسمين دياب – عضو هيئة مكتب.

١٦- الأستاذ/إسلام الجزار – عضو هيئة مكتب.

١٧ – الأستاذ/هيثم القبيصى – عضو هيئة مكتب.

١٨ – الأستاذ/محمد منصور – عضو هيئة مكتب.

١٩- الدكتور/حسن ايمن على – عضو هيئة مكتب.

٢٠ – المهندس/أحمد زلط – عضو هيئة مكتب.

كما تم حضور جميع السادة الأمناء المساعدين والسادة أعضاء هيئة المكتب، لأول أجتماع تنفيذي للأمانة مع أمناء شباب المحافظات بمقر الأمانة الرئيسي،وتم وضع استراتيجية وأهداف المرحلة القادمة