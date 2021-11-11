/660741/سيد-عبد-الحفيظ-لو-مركز-الوصيف-بيتكلم-مش-هيقول-غير-الزمالك-وخسرنا-أمام-صن-داونز-بسبب-عدم-الاحتواء

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن مركز الوصيف إذا تحدث سيقول الزمالك.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية" "عندما خسرنا من صن داونز الجنوب أفريقي في بطولة أفريقيا بخماسية، قدمنا إعتذار للجماهير، وكان هذا هو بداية تعديل المسار".

وزاد "لم نتمكن في الصعود وتعويض نتيجة مباراة الذهاب، ولكننا أمام الجمهور قمنا بتعويض الخسارة ببطولتي أفريقيا وهذا أقل ما يمكن تعويضة للجمهور".

وتابع " خسرنا من صن داونز بخماسية لأنه لا يوجد احتواء في بطولات أفريقيا، ولو كان هناك هذا الأمر لتمكنا في العودة بالنتيجة وتسجيل أي أهداف خلال المباراة".

وأكمل "في واحد بيقولي مش هرد عليك ياوصيف، أحب أقولة يابني لو المركز التاني بيتكلم مش هيقول غير عليك، والجميع يعلم ذلك".

واختتم "بيتسو موسيماني لم يأخذ حقه مع النادي الأهلي حتى الأن، ولا يمكن المقارنة بينه وبين جوزية لأن البرتغالي تواجد معنا 8 سنوات عكس الجنوب أفريقي".

سيد عبد الحفيظ: متى نحصل على الاحتواء مثل الزمالك؟.. وركلات جزاء الزمالك في الدوري أكثر من أفريقيا

علق سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على تصريحات الحكم محمد عادل بسب مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أبو ظبي الرياضية " "ما معنى كلة احتواء في التحكيم المصري، وكيف لحكم المباراة أن يقوم بتدأة الأمور خلال المباراة بسبب خسارة فريق وتليقية عدد كبير من الأهداف، وهذا الأمر لا يخصنا تماما".

وزاد "محمد عادل تعامل بالعاطفة في هذا الأمر، والقرار خاطئ ومن حق أي فريق الاحتفاظ بحظوظة خلال المباراة وتحقيق أكبر نتيجة ممكنة لأن مثل هذه المباريات لا تتكرر كثيرا، وما حدث من تصريحات من حكم اللقاء سيكون له تأثير إجباري خلال المباريات القادمة".

سيد عبد الحفيظ

وواصل "محمد عادل أدار مباراة القمة حتى ركلة الجزاء الثانية بشكل احترافي، وحينها تدخل الاحتواء في المباراة وتم ترحيلها لأمور أخرى من أجل إنقاذ لاعبي الزمالك خلال المباراة، وهناك لقطة قام بإعطاء عمرو السولية لكرت أصفر نتيجة الإعتراض، وفي نفس الأمر والمباراة قام أحمد سيد زيزو بنفس الفعل ولم يتحدث معه الحكم أو ينظر له حتى لا يشهر له البطاقة الصفراء".

وتابع "متى نحصل على الاحتواء مثل باقي الأندية في الدوري، وهل يمكن أن يحدث نفس الأمر عندما نكون متعادلين في النتيجة خلال أي مباراة ويقوم الحكم باحتواء لاعبينا، فهذا الأمر مرفوض تماما، ونريد أن يكون هناك ضوابط ويتحدث الحكم بالقوانين وليس الأهواء".

واختتم "نادي الزمالك في أخر 22 مباراة في الدوري المصري تم إحتساب 14 ركلة جزاء له خلال المباريات، أما في بطولة أفريقيا ونفس المدة تما احتساب ركلة جزء واحدة، وفي بطولة الدوري هذا الموسم، في مباراة إنبي حصلوا على ركلة جزاء وهمية وغير صحيحة".