وزير الاتصالات: ارتفاع متوسط الإنترنت الثابت لـ 44 ميجابت فى الثانية

جدة - نرمين السيد - شارك وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، اليوم الأربعاء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الاجتماع العاشر لمجلس إدارة مبادرة إفريقيا الذكية التابع لـ الاتحاد الإفريقى والذى عقد افتراضيا لمناقشة استراتيجية السوق الرقمى الموحد فى إفريقيا بمشاركة 25 دولة إفريقية.





وأكد وزير الاتصالات أن الجائحة أبرزت الدور الهام والحيوى للتكنولوجيا، موضحا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد من أكثر القطاعات الواعدة، حيث سجل معدل نمو بنسبة 16٪ كما ساهم فى الناتج المحلى الإجمالى بنسبة 5% فى العام المالى 2020 / 2021.

وأشار طلعت إلى مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية والتى أثمرت عن ارتفاع متوسط الإنترنت الثابت إلى 44.7 ميجابت فى ثانية، موضحا أنه يتم تنفيذ مشروع فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة لربط المنازل فى 4500 قرية بشبكة الألياف الضوئية لخدمة أكثر من 58 مليون مواطن.

وأكد أن مصر تستهدف إطلاق 200 خدمة رقمية بحلول عام 2023، بالتوازى مع تطوير الأداء الحكومى لتحقيق التحول إلى حكومة تشاركية بحلول نهاية العام الحالى، وأوضح أن الوزارة تنفذ استراتيجية لبناء المهارات الرقمية وفقا لنهج هرمى بهدف تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل متميزة فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث تم مضاعفة ميزانية التدريب خلال ثلاث سنوات بمقدار 22 ضعفا، وكذلك مضاعفة عدد المتدربين بمقدار 50 ضعفا؛ مشيرا إلى أنه يتم نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى المحافظات لإتاحة التدريب التقنى ودعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال للطلاب والخريجين؛ موضحا الطفرة التى حققها قطاع الشركات الناشئة وريادة الأعمال فى مصر.

وأشاد الوزير بـ مبادرة إفريقيا الذكية والمشروعات الرائدة لها والتى تعد مصدرا لنقل الخبرات العملية؛ موجها التهنئة للمبادرة على مشروع "الثورة الصناعية الرابعة والابتكار والذكاء الاصطناعى"؛ داعيا إلى التعاون المشترك والتكامل مع مجموعة العمل الخاصة بالذكاء الاصطناعى التابعة للاتحاد الأفريقى، وكذلك التعاون وتبادل الخبرات فى بناء القدرات الرقمية فى إطار المشروعات والمبادرات التى أطلقتها مصر ومنها المبادرة الرئاسية "كأس إفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية"، والمركز المصرى الإفريقى للتدريب فى مجال تنظيم الاتصالات، والمركز الإقليمى للتدريب البريدى.

وأوضح طلعت أن مصر أنشأت جامعة مصر للمعلوماتية "EUI" فى العاصمة الإدارية الجديدة، كأول جامعة متخصصة فى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المرتبطة به فى إفريقيا والشرق الأوسط؛ حيث تهدف الجامعة إلى مواكبة التطورات المتلاحقة فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال توفير التعليم والبحث على مستوى عالمى بالتعاون مع الجامعات الدولية الرائدة، مثل جامعة بيردو ويست لافييت ومينيسوتا.