فيديو- مساء dmc يكشف مميزات تطبيق my ntra لتحسين خدمات المحمول

جدة - نرمين السيد - وقال، خلال مداخلة مع الإعلامى رامى رضوان، فى برنامج "مساء dmc"، والذى يذاع على قناة "dmc" الفضائية، إن التطبيق يلبى جميع الخدمات التى يحتاجها المواطنون، كما يعطى الحرية للمستخدمين أن يختاروا شركة من الشركات، من خلال معلومات يستقيها من مصدر محايد، وتمت مراعاة أن يكون التطبيق سهلا وميسرا.
وأشار رئيس قطاع حوكمة السوق بـ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات إلى أن تطبيق my ntra يحتوى على 6 خدمات، ومنها "خدمة نقل الأرقام، حيث يستطيع العميل النقل من شركة لشركة لنفس الرقم، ويمكن أن يتابع المستخدم طلبه عبر التطبيق، ومن خلال التطبيق يمكن العميل تحديد أفضل سعر مناسب له فى الشركات، وبناء عليه يختار الشركة التى يحول رقمه لها، وهناك خدمة أخرى وهى رصد أفضل جودة فى المكان الموجود فيه للشبكة، ويمكن الوقوف فيها لإجراء المكالمات أو استخدام الإنترنت".
ولفت إلى أنه من خلال تطبيق my ntra"يمكن أن أدخل الرقم القومى الخاص بى وأرصد كم عدد الخطوط المسجلة باسمى".
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