المرور تواجه الشبورة بـ غرف عمليات مركزية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد الوزير للمرور، تشكيل غرف عمليات مركزية لمتابعة حركة السيارات على الطرق الرابطة بين المحافظات، وخصوصا مع ظهور الشبورة المائية بناء على توقعات خبراء الأرصاد الجوية.





وأهابت "المرور" باتباع تعاليم القيادة الآمنة فى الشبورة، وتوخى الحذر وتهدئة السرعة بصورة تتناسب مع مستوى الرؤية الأفقية، بحيث تغطى مسافة الرؤية المسافة اللازمة للتوقف. وكشفت عن تعزيز تواجد الخدمات تنفيذا لتعليمات اللواء علاء فاروق مساعد الوزير لقطاع المرور والحماية المدنية، مناشدة المواطنين بضرورة توخى الحذر أثناء القيادة، بسبب وجود الشبورة الكثيفة.

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