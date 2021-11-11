غدا.. شهب الثوريات الشمالية 2021 تصل إلى ذروتها فى سماء مصر

وقالت الجمعية الفلكية بجدة، فى تقرير لها، إن بداية مراقبة الشهب بعد ارتفاع نقطة إشعاعها أمام نجوم الثور بعد حلول ظلمة الليل باتجاه الأفق الشرقى، وستبقى بعد ذلك حتى بزوغ فجر اليوم التالى، لافتة إلى أنه خلال هذه الوقت من المحتمل أن تنتج أكبر عدد من الشهب عند حوالى الساعة 12.00 منتصف الليل بتوقيت القاهرة، عندما تكون نقطة إشعاع الشهب عاليا في السماء.
وأشارت إلى أن القمر سيكون فى طور التربيع الأول بالتزامن مع ذروة هذه الشهب، ولكنه سيغيب فى منتصف الليل بالتوقيت المحلي، لذلك لن يشكل أي مشكلة لبقية الليل.
جدير بالذكر، أن شهب الثور الشمالية من الزخات الصغيرة، والتى تنتج حوالى 5 إلى 10 شهب فى الساعة عند ذروتها.
وهناك نوعان منفصلان منها شهب "الثوريات الجنوبية" و"الثوريات الشمالية" وسويا تنشط من أواخر أكتوبر إلى أوائل ديسمبر، والمميز بشأنها أنها غنية بإنتاج كرات نارية وهي عبارة عن شهب أكبر من الشهب المعتادة.
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