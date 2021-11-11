هل تجب الزكاة على دفاتر توفير الأيتام؟.. اعرف الصح

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال إجابتها على سؤال: "هل تجب زكاة المال فى دفاتر توفير الأطفال الأيتام ومجهولى النسب، وهل يلزم الوصى بإخراجها فى حالة بلوغ المال للنصاب؟"، ضمن حملة "اعرف الصح"، على صفحتها الرسمية بـ موقع فيسبوك.

وقالت الدار: "إن كان المال المودَع فى حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم أو مجهول النسب إنما هو لكفايته فى حاجاته الأصلية، كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه، لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن".

وأضافت: "أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائض النصاب، ومر عليه عام قمرى، فإنه تجب فيه الزكاة، ويخرج عليه ربع العشر، ويجب على وليِّهِ تنميةُ ماله، لئلا تُنقِصَه الزكاة".