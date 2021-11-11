جدة - نرمين السيد - قال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بـ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن الصوب الزراعية تعطى 4 أضعاف العائد من الزراعة على أراض مكشوفة.





وأضاف، خلال لقاء له لـ قناة إكسترا نيوز، أنه لولا وجود الصوب الزراعية لـ ارتفعت أسعار المحاصيل الزراعية لأكثر من 50 إلى 100% بسبب التغيرات المناخية، مشددا على أن الزراعة المحلية عبر الصوب الزراعية يعنى زراعة المحاصيل الزراعية فى غير موسمها. وأشار رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل بوزارة الزراعة إلى أن مصر أصبحت تفكر خارج الصندوق بشكل كبير، وقامت بعمل عديد من الصوب التى بدورها ساهمت فى خفض ارتفاع السلع رغم ارتفاعها عالميا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الزراعة: لولا الصوب لارتفعت أسعار المحاصيل أكثر من 50% على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.