طقس الخميس.. استمرار الشبورة الكثيفة وانخفاض الحرارة.. القاهرة 27

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يكون طقس، اليوم الخميس، نهارا، معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء، حارا على جنوب الصعيد.





وليلا، يكون الطقس لطيفا فى أول الليل مائلا للبرودة فى آخره وفى الصباح الباكر على جميع الانحاء . وتظهر الشبورة المائية بكثافة على الطرق الصحراوية والزراعية بكثافة من الساعة 5 إلى 7 صباحا، فى الصباح الباكرعلى بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، وتكون شديدة الكثافة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء. الشبورة المائية ولفتت إلى نشاط لـ الرياح على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية على فترات متقطعة . وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية .. وبالنسبة لحالة البحرالأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر : العظمى الصغرى القاهرة 27 18 الاسكندرية 26 19 وادى النطرون 26 18 طنطا 27 19 شبين الكوم 27 19 دمنهور 26 18 بلطيم 26 19 مطروح 25 16 السلوم 24 15 سيوة 26 14 بورسعيد 26 20 دمياط 26 21 الزقازيق 27 19 المنصورة 27 19 الاسماعيلية 27 18 السويس 27 20 العريش 25 19 رفح 25 18 رأس سدر 28 18 نخل 26 11 نويبع 29 22 طابا 28 20 كاترين 25 11 الطور 27 22 شرم الشيخ 29 22 الغردقة 29 21 مرسى علم 30 20 الفيوم 27 16 بنى سويف 28 17 المنيا 28 18 أسيوط 28 16 سوهاج 29 17 قنا 30 18 الأقصر 31 18 أسوان 33 20 ادفو 32 20 أبوسمبل 32 21 الوادى الجديد 30 18 حلايب 28 21 شلاتين 30 19

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