صحف القاهرة تبرز مباحثات الرئيس السيسى مع رئيسة تنزانيا

جدة - نرمين السيد - وفى صدر صفحتها الأولى، وتحت عنوان "السيسى: سد "النهضة" قضية وجود تؤثر على حياة ملايين المصريين"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الرئيس أكد دعم مصر الخطط التنموية التنزانية، من أجل تحقيق التقدم والتنمية لجمهورية تنزانيا المتحدة الشقيقة، كما أكد استعداد مصر للتعاون بشأن نقل الخبرات المصرية وتوفير الدعم الفنى وتعزيز بناء قدرات الكوادر الوطنية التنزانية من خلال توفير الدورات التدريبية التى تقدمها عدة جهات مصرية وفى مقدمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، مشيرا إلى أن جهود تعزيز التعاون فى المجالات الاقتصادية والتنموية بين البلدين حظيت باهتمام خاص فى المباحثات بين الجانبين‪.‬

وأشارت "الأهرام" أن ذلك جاء خلال تصريحات السيسى فى المؤتمر الصحفى المشترك، مع رئيسة جمهورية تنزانيا المتحدة سامية حسن، أمس بقصر الاتحادية، عقب جلسة مباحثات ثنائية، أعقبتها مباحثات موسعة بين وفدى البلدين، حيث أوضح المتحدث باسم الرئاسة أن الرئيس رحب بالرئيسة التنزانية، فى أول زيارة رسمية لها إلى مصر، معربا عن التقدير للعلاقات التاريخية الوثيقة والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين.

وأكد الرئيس، خلال المؤتمر الصحفى، حرص مصر على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون الاستراتيجى مع تنزانيا فى شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادى والتجارى والأمنى.

وأشار إلى أن المباحثات بين الجانبين كانت مثمرة، وسادتها روح التفاهم حيال عدد من الموضوعات الثنائية والإقليمية، حيث توافق الطرفان على تدشين مرحلة جديدة من علاقة الشراكة بين البلدين، والبناء على الإنجازات المهمة التى شهدتها هذه العلاقات خلال السنوات الأخيرة، لاسيما منذ زيارته الأخيرة إلى دار السلام فى أغسطس 2017.

وأكد الرئيس كذلك الدعم الكامل لتنفيذ مشروع سد «جوليوس نيريرى»، وفقا لأفضل مستويات الأداء والمعايير الإنشائية، بحيث يصبح هذا السد نموذجا رائدا ورمزا للتعاون والصداقة بين مصر وتنزانيا وجميع الدول الإفريقية الشقيقة، لافتا إلى أن هذا المشروع نموذج للدعم المصرى لحقوق دول حوض النيل فى تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها المائية بما لا يؤثر سلبياً على حقوق ومقدرات الدول الأخرى‪.‬

وأوضح الرئيس أنه استعرض مع الرئيسة التنزانية تطورات قضية «سد النهضة»، باعتبارها قضية وجود تؤثر على حياة الملايين من المصريين، مؤكدا ضرورة التوصل إلى اتفاق قانونى ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل السد، بعيداً عن أى نهج أحادى يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب، وأكد رؤية مصر لجعل نهر النيل مصدراً للتعاون والتنمية كشريان حياة لجميع شعوب دول حوض النيل‪.‬

ومن جانبها، أعربت الرئيسة التنزانية سامية حسن عن شعورها بالرضا والتقدير عن العلاقات التنزانية-المصرية التاريخية والممتدة، مؤكدة أن تنزانيا تقدر المساعدات التى تقدمها مصر على مدار سنوات فى مجالات التعاون المختلفة، وأوضحت أن المباحثات تناولت تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين.

كما أعربت عن خالص امتنانها لمصر لدعم بلادها فى مجال الطاقة، حيث قامت الحكومتان بالتعاقد لبناء محطات الطاقة فى تنزانيا وهو ما يتمثل فى استكمال بناء سد جوليوس نيريرى، حيث سيولد 1500 ميجا وات من الكهرباء.

وأضافت أن بلادها ترحب بالمستثمرين المصريين لاستكشاف الفرص الاستثمارية فى مجالات الثروة الحيوانية والزراعة والطاقة والسياحة والصناعة وصناعة الدواء والتعدين والنقل، مؤكدة أن حكومة تنزانيا ستوفر كل التيسيرات الممكنة لمجتمع الأعمال المصرى الذى يرغب فى الاستثمار فى تنزانيا.

وتحت عنوان "توافق الرؤى بين مصر والأردن حول الملفات الإقليمية والدولية"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن الرئيس عبدالفتاح السيسى أكد اعتزازه الدائم بالعلاقات المصرية-الأردنية على المستويين الرسمى والشعبى.

ونقلت الجمهورية عن الرئيس السيسى قوله فى تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى أمس: «سعدت يوم أمس بلقائى مع سمو الأمير الحسين بن عبدالله، ولى عهد المملكة الأردنية، والذى حل ضيف عزيزًا على مصر للمرة الأولى، ولقد لمست من سمو الأمير روح الشباب الواعد والملم بالقضايا المعاصرة للأمة وسبل معالجتها.. وقد تركز لقاؤنا على بحث سبل تطوير العلاقات المشتركة بين بلدينا الشقيقين، كما توافقت الرؤى بيننا حول الملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك".

وتحت عنوان "فى ختام الحوار الإستراتيجى «واشنطن-القاهرة» تقدير أمريكى لدور مصر فى حل النزاعات الإقليمية"، ذكرت صحيفة "الأهرام" أن الولايات المتحدة ومصر أكدتا التزامهما الراسخ بضمان الأمن القومى للبلدين وتحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.

وأشارت "الأهرام" إلى أن ذلك جاء على هامش جلسات الحوار الإستراتيجى بينهما، التى استضافتها العاصمة واشنطن، خلال يومى 8 و 9 نوفمبر الجارى، والتى ترأسها وزيرا خارجية البلدين.

وأشار الجانبان إلى قرب حلول الذكرى المئوية للعلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة ومصر فى عام 2022، حيث أعادا التأكيد على أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، وحددا مجالات مستهدفة لتعميق التعاون الثنائى والإقليمى، بما فى ذلك الشئون الاقتصادية والتجارية والتعليم، وحقوق الإنسان، وأيضا العدالة وإنفاذ القانون، والدفاع والأمن.

وأضافت "الأهرام" أن مصر أشادت بدور الولايات المتحدة فى التنمية الاقتصادية فى مصر، وقيام الولايات المتحدة بإمدادها بالمعدات الدفاعية، وكذلك التعاون المشترك لتعزيز القدرات الدفاعية، بينما أعربت الولايات المتحدة عن تقديرها لقيادة مصر فى التوسط لإيجاد حلول للنزاعات الإقليمية، لاسيما تعزيز السلام وإنهاء العنف فى غزة.

وفيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبى، جددت الولايات المتحدة تأكيد دعم الرئيس جو بايدن للأمن المائى لمصر، ودعت الولايات المتحدة ومصر إلى استئناف المفاوضات بشأن سد النهضة، وتحت رعاية الاتحاد الإفريقى.

وشدّدت الولايات المتحدة ومصر على أهمية إجراء الانتخابات فى ليبيا فى 24 ديسمبر، ودعمتا خطة عمل اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5 + 5)، لإخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين والمرتزقة. كما ناقش الجانبان الأمريكى والمصرى الأوضاع فى السودان وتسوية النزاعات الإقليمية والأزمات الإنسانية فى سوريا ولبنان واليمن، واتفقا على مواصلة المشاورات رفيعة المستوى حول قضايا الشرق الأوسط وإفريقيا.

ورحبت مصر بانتخاب الولايات المتحدة بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. كما رحبت الولايات المتحدة بالإستراتيجية الوطنية المصرية لحقوق الإنسان.

وأعاد البلدان التأكيد على التزامهما المشترك بتوسيع وتعميق التعاون الثنائى الاقتصادى والتجارى، والتعاون الوثيق حول موضوعات المُناخ. كما تبادلا الأفكار بشأن زيادة الاستثمار فى اقتصاد كلا البلدين.

وتحت عنوان "ولى العهد الأردنى يشهد أحد الأنشطة التدريبية لقوات الصاعقة بقاعدة المشير طنطاوى العسكرية"، ذكر صحيفة الجمهورية أن الأمير الحسين بن عبدالله، ولى عهد المملكة الأردنية الهاشمية، والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، شهد أحد الأنشطة التدريبية التى تجريها قوات الصاعقة بقاعدة المشير حسين طنطاوى العسكرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفعاليات بدأت بكلمة قائد قوات الصاعقة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وترحيبهم بالأمير الحسين بن عبدالله على أرض مصر، مؤكدًا أن رجال قوات الصاعقة يعملون بكل عزيمة وإصرار للمحافظة على أعلى درجات الكفاءة القتالية لصون مقدسات الوطن.

وأوضحت أنه تم عرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطوير قوات الصاعقة المصرية كأحد أذرع القوات المسلحة القوية، ثم انتقل الوفد لتفقد مركز الرماية الإلكترونى والذى يضم عددا من الأجهزة الحديثة والمتطورة ومساعدات التدريب.

ونفذت مجموعة من مقاتلى قوات الصاعقة عددا من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة والتى أصابت أهدافها بدقة عالية، أعقبه المرور على معرض للأسلحة الحديثة والمركبات المتطورة المستخدمة داخل قوات الصاعقة.

وفى نهاية الزيارة نفذت مجموعات من قوات الصاعقة بياناً عملياً لاقتحام منشأة وتحرير الرهائن، ظهر خلال البيان مدى ما يتمتع به مقاتلو قوات الصاعقة من كفاءة قتالية عالية وقدرة على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف.

حضر الزيارة رئيس الوزراء الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، وسفير الأردن بالقاهرة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والأردنية.

وحول مشروعات تطوير الريف المصرى، ذكرت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "رئيس الوزراء: يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير الريف المصرى"، أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تابع الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى، والذى حضره محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية، والمهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء.

وأكد رئيس الوزراء، ضرورة العمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ وضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقاً لأعلى المواصفات، وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى وبالدولة المصرية.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أنه بانتهاء هذا المشروع ستقدم الدولة المصرية للمنطقة والعالم أجمع نموذجاً فريداً من التنمية الشاملة والمستدامة يترجم الأهداف الإنمائية للأمم المتحدة فى مشروع قومى واحد.

وتحت عنوان "مجلس الوزراء يشكر القوات المسلحة التى جعلت الحدود الشمالية الشرقية.. آمنة"، ذكرت صحيفة "الجمهورية" أن مجلس الوزراء وافق فى اجتماعه أمس برئاسة د.مصطفى مدبولى، على تحديد سعر أردب القمح المحلى لموسم 2021 / 2022 بـ820 جنيهًا للأردب، وذلك وفقا لمتوسط أسعار دراسة وزارتى الزراعة والتموين وبناء على الأسعار العالمية وتكلفة الفدان.

واستعرض د.مدبولى، نجاح اللجنة العسكرية المشتركة فى تعديل الاتفاقية الأمنية مع إسرائيل بزيادة عدد قوات حرس الحدود وإمكاناتها بالمنطقة الحدودية برفح معتبرا أن هذه الخطوة تعد نصرا للقيادة السياسية.. وتوجه دكتور مدبولى بالشكر والتهنئة للقائد العام للقوات المسلحة على ما يبذل من جهود غير مسبوقة فى هذا الإطار مؤكدا أن هذه الخطوة تعزز الثقة فى القوات المسلحة التى جعلت الحدود الشمالية الشرقية.

كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الشهر العقارى الذى يستهدف التغلب على العقبات التى كانت سببا فى إحجام المواطنين عن تسجيل الملكية وذلك فى ضوء تكليفات القيادة السياسية لتقديم حزمة متكاملة من التيسيرات؛ ويتضمن التعديل وضع سقف زمنى للإجراءات أمام الشهر العقارى ووضع عقوبة مشددة على تقديم أوراق عريضة مزورة يكون حدها الأدنى سنة.

ووافق مجلس الوزراء كذلك على تعديل مشروع قانون الضريبة على الدخل تحقيقا للعدالة الضريبية ويشمل تيسيرا للممولين وعدم الربط بين سداد ضريبة التصرفات العقارية وإجراءات التسجيل فى الشهر العقارى أو ارتباطها بإدخال أى مرافق للعقار.

وتحت عنوان "معيط فى ندوة الوطنية للصحافة: لا نية لزيادة أعباء الضرائب على المواطنين"، ذكرت صحيفة "المصرى اليوم" أن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أكد الحرص على استقرار السياسات الضريبية، وأنه لا نية لزيادة الأعباء الضريبية على المواطنين، مضيفا: «نستطيع بمشروعات ميكنة الضرائب والجمارك تحقيق مستهدفات الإيرادات الضريبية بموازنة العام المالى الحالى، ولاحظنا نمو إيرادات الضريبة على القيمة المضافة 25٪ خلال الفترة من يوليو إلى أكتوبر 2021، مقارنة بنفس الفترة من العام المالى الماضي».

وأشارت "المصرى اليوم" أن ذلك جاء خلال ندوة بالهيئة الوطنية للصحافة، أمس، بحضور عبدالصادق الشوربجى، رئيس الهيئة، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة، وقيادات وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، ورؤساء مجلس إدارات ورؤساء تحرير الصحف القومية.

وأوضحت أن الوزير أكد أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتوفير التمويل اللازم لتحسين حياة الناس على نحو مستدام فى «الجمهورية الجديدة»، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وتيسير سبل العيش الكريم.

ونقلت "المصرى اليوم" عن الوزير قوله إننا "لاحظنا اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين الأجانب بدراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر، فى ظل بيئة محفزة للأعمال، وإرادة سياسية قوية لزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى خلال الثلاث سنوات المقبلة من 30٪ إلى 50٪ لتوفير مليون فرصة عمل مطلوبة سنويًا".

وأشار إلى ردود الأفعال الإيجابية لإلغاء حالة الطوارئ التى تنعكس فى تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف أن الإصلاحات الاقتصادية التى تبناها الرئيس السيسى وساندها الشعب جعلت الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات، والتعامل المرن معها مثل أزمة الأسواق الناشئة، وجائحة كورونا، وأزمة اضطراب سلاسل الإمداد العالمية وارتفاع تكاليف الشحن.

وأوضح أن الاقتصاد مازال متماسكًا وقادرًا على تحقيق المستهدفات المنشودة فى موازنة العام المالى الحالى رغم كل التحديات، بتسجيل معدل نمو 5،6٪ وفائض أولى 1،5٪ وخفض عجز الموازنة إلى 6،7٪ من الناتج المحلى الإجمالى الذى نتوقع أن يبلغ 7,1 تريليون جنيه، بما يؤكد أن تنوع هيكل الاقتصاد المصرى يسهم فى تسجيل نمو حقيقى ومستدام أكثر شمولاً وتأثيرًا على حياة الناس.

وأشار إلى أننا ماضون بقوة نحو ميكنة الاقتصاد بما يضمن دمج الاقتصاد غير الرسمى، ورفع حجم الناتج المحلى الإجمالى، ومن ثم تحسين مؤشرات الأداء المالى والاقتصادى، وتعزيز أوجه الإنفاق على الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، وتعظيم الاستثمارات التنموية، والتوسع فى المشروعات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، تحقيقًا للتكليف الرئاسى بالوصول بحجم الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار سنويًا. ولفت «معيط» إلى أن الحكومة، رغم الجائحة وما تفرضه من تداعيات على أداء الموازنة العامة للدولة، استطاعت لأول مرة خلال عام ونصف صرف 30 مليار جنيه للمصدرين من المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمساندة الصحافة القومية، لدورها فى تنمية الوعى الوطنى بين جموع المواطنين وبناء جيل واعٍ قادر على فهم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة وكيفية التعامل معها، موضحًا أن الصحافة المصرية ستظل، رغم كل التحديات، إحدى أهم أدوات القوى الناعمة للدولة، وخطوط الدفاع الرئيسية عن قضايا الوطن.

وأضاف أنه بتحليل البيانات المالية للمؤسسات الصحفية القومية تبين أن إجمالى أجور العاملين يبلغ 2،1 مليار جنيه سنويًا، بينما يصل حجم الدعم المالى من الدولة سنويًا إلى 720 مليون جنيه، بما يعادل 35٪ من إجمالى الأجور، وتبلغ مصروفات التشغيل 1،6 مليار جنيه سنويًا، لافتًا إلى أنه تتم متابعة ومراجعة الأداء المالى للمؤسسات الصحفية القومية بشكل ربع سنوى، وتم خفض معدل الخسائر بهذه المؤسسات بنسبة 10٪.

وتحت عنوان "التعليم: لا تعطيل للدراسة ولا إضافة للكيمياء لرابعة ابتدائى"، ذكرت صحيفة "الأخبار"، أن دكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد أن هناك حملات منظمة وممنهجة على السوشيال ميديا، لإثارة البلبلة كل يوم، بل كل ساعة بمغالطات عــن منظومة التعليم، ونفى ما تم تداوله بشأن إضافة مادة الكيمياء المبسطة والفيزياء الحديثة لمنهج الصف الرابع الابتدائى.

ونقلت صحيفة "الأخبار" عن الوزير طارق شوقى قوله "إن ذلك لا أساس له من الصحة، وكذلك كل شائعات تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة من قريب أو بعيد"، وأضاف أنه لا توجد لجان أو تدخلات من مجلس الوزراء فى مناهج النظام الجديد من أى نوع.