مصر وسويسرا تؤكدان أهمية العلاقات المتميزة بين البلدين

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال جولة للمشاورات السياسية التى عقدت بين البلدين بالعاصمة السويسرية برن برئاسة مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية السفير بدر عبد العاطى، ومن الجانب السويسرى السفيرة مايا تيسافى مساعد وزير الخارجية لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وذكرت وزار الخارجية اليوم الخميس، أن الجانبين اتفقا على وجود العديد من الفرص التى يمكن استغلالها لدفع العلاقات السياسية والاقتصادية، وتناولا التعاون فى ملفات استرداد الآثار المصرية، والهجرة، وحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، وسبل تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى والمالى بما فى ذلك العمل على تعزيز الصادرات المصرية إلى سويسرا، وتشجيع الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها فى مصر، فضلاً عن إمكانيات الاستفادة من الخبرة السويسرية فى مجالات التدريب المهنى والتعليم الفنى.

كما عقد مساعد الوزير لقاء مع السفيرة ليفيا ليو وزيرة الدولة للشؤون الخارجية السويسرية، حيث تم تناول أبرز المستجدات ذات الصلة بعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية تعزيز التنسيق المتبادل على المستوى متعدد الأطراف.

وبحث السفير عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية مع وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مارى جبريال اينشن فليش أهم ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى والإنجازات التى تم تحقيقها من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية، وتحسين المناخ الاستثمارى، والنهوض بمستوى معيشة المواطن المصرى.

وأشاد الجانبان بإطلاق برنامج التعاون الجديد بين البلدين للأعوام 2021-2024، وناقشا فرص تعزيز التعاون فى مجالات الاقتصاد الأخضر والرقمنة وإعادة التدوير وإدارة الموارد المائية ونظم الرى الحديثة والأمن السيبرانى وتصنيع اللقاحات، فضلاً عن آفاق تعزيز استثمارات الشركات السويسرية فى قطاعات البنية التحتية المختلفة كالسكك الحديدية والطاقة المتجددة والنظيفة ودعم انخراطها فى المشروعات القومية الضخمة كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وإنشاء المدن الذكية الجديدة.