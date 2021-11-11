أهم الأخبار المتوقعة اليوم الخميس 11 نوفمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد مجلس الوحدة الاقتصادية العربية اجتماعا، حول آلية تنمية الاستثمار والتجارة فى البلاد العربية، لبحث الخارطة الاستثمارية بجمهورية مصر العربية كنموذج يمكن الاسترشاد به فى إعداد خرائط الاستثمار فى دول المجلس.

القاهرة

تسير شركة مصر للطيران 81 رحلة جوية دولية وداخلية لنقل 7004 ركاب لوجهات مختلفة، وتتضمن الرحلات 55 رحلة دولية، و22 رحلة داخلية، و4 رحلات شحن جوى.

جلاسكو

تنظم وزارة التعاون الدولى ندوة ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP26 والمنعقد بجلاسكو بالمملكة المتحدة خلال الفترة من 31 أكتوبر الماضى حتى 12 نوفمبر الجارى.

الإسكندرية

تنطلق فعاليات "مسابقة رالى مصر 2022 " ﻟـﻄﻠﺒﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ورواد الأﻋﻤﺎل واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، بمقر الأكاديمية الرئيسى بأبو قير – الإسكندرية.

الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية محاضرتين عن المراهقة وذوى الاحتياجات الخاصة، بقاعة المحاضرات بمركز المؤتمرات فى مكتبة الإسكندرية.

القاهرة

تخوض فرق الناشئين لتنس الطاولة بـ النادى الأهلى مواجهتين قويتين ضمن منافسات مسابقة الدورى الممتاز لمرتبط الرجال، حيث يلعب الأهلى المباراة الأولى أمام جمعية الشبان المسيحيين بالقاهرة، ثم يواجه أسوان، وسوف تقام المواجهتان على صالة النادى الأهلى بفرع مدينة نصر.