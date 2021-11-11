صور.. تركيب كشكين لتسجيل المواطنين لتلقى لقاح كورونا بمترو السادات

جدة - نرمين السيد - انتهت وزارة الصحة والسكان، من تركيب كشكين بمحطة مترو السادات فى اتجاه حلوان والمرج، لتسجيل بيانات المواطنين، لتلقى لقاح كورونا، بالتنسيق مع خالد مجاهد المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والعلاقات العامة بشركة مترو الأنفاق.





جاء ذلك طبقا لتوجيهات المهندس كامل الوزير وزير النقل، وزير التعليم العالى والقائم بأعمال وزارة الصحة، لتجهيز أكشاك ومكاتب بالمحطات التبادلية بخطوط مترو الأنفاق والمحطات التى تشهد كثافة من الركاب وذلك للبدء فى تسجيل المواطنين وتلقى اللقاحات المضادة لكورونا. ومن المقرر أن يتم التعميم بمحطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة وكلية الزراعة وروض الفرج والمرج الجديدة وحلوان والسيدة زينب ومحطات أخرى بالخطوط الثلاثة.

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