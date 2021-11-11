صور- وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لاحتفالية الأقصر وطريق الكباش

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب الانتهاء من ورشة العمل الموسعة مع مسؤولى وممثلى الشركة المنفذة لاحتفالية الأقصر للوقوف على الموقف التنفيذى للعرض الفنى للاحتفالية المقرر إقامتها خلال الأسابيع القليلة القادمة للترويج السياحى لمحافظة الأقصر وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية ومظاهر الجمال بها.

وتوجه وزير السياحة، إلى معبد الأقصر وطريق المواكب المعروف باسم طريق الكباش لتفقد آخر مستجدات أعمال تطوير وتجهيز المنطقة الأثرية، والموقف التنفيذى لرفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بهما، وما تم من تجهيزات بالموقع استعدادا لاحتفالية الأقصر.

رافق الوزير خلال الجولة الدكتور مصطفى وزيرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد الوزير للمشروعات، ويمنى البحار مساعد الوزير للشؤون الفنية ومحمود مبروك مستشار الوزير للعرض المتحفى ومحمد عبدالبديع رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا ومسؤولى وممثلى الشركة المنفذة للاحتفالية.

واستهل وزير السياحة والآثار جولته بتفقد مسارات الزيارة بمعبد الأقصر، وطريق المواكب، وما تم إنجازه من أعمال ترميم وتطوير ونظام إضاءة جديد يتماشى مع النسق الحضارى لهذا الموقع، لإبراز المنطقة الآثرية ورونقها.





وتفقد العنانى، ما تم تنفيذه من أعمال لإقامة معرض للصور النادرة من القرن 19 فى أماكن محددة على طريق المواكب والتى تروى تاريخ معابد الكرنك والأقصر وطريق المواكب الذى يربط بين المعابد وأهم الاكتشافات الآثرية وصور ومناظر للأعياد والاحتفالات التى كانت تقام فى العصور القديمة.

كما تفقد أيضا ما تم تنفيذه من التجهيزات اللازمة والتى تقوم بها الشركة المنفذة لإقامة الاحتفالية من ديكورات وعناصر فنية ومواد دعائية لتزيين الشوارع والميادين والأسواق بالأقصر.