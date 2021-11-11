القوى العاملة: تعيين 953 شاباً ببنى سويف

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة بني سويف بتعيين 953 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثماري ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2896 شاباً، فضلاً عن استخراج 917 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة ، و872 شهادة قياس مستوى المهارة .

تلقى وزير القوي العاملة ، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 560 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدوري النهاري والليلي والحملات ، كما تم التفتيش على 242 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون .

وأضاف مدير المديرية، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالي 29 ألف جنيه ، بواقع 6 منحة مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه ، وصرف منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه .