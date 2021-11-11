عبد العاطى : نواصل التصدى للتعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط...

- إزالة أكثر من ٤٦٠٠ حالة تعدى على نهر النيل في إطار الحملات الموسعة للإزالات

- إزالة ٧٠ ألف حالة تعدى على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ النهر

- حملات إزالة بمحافظات الجيزة وبنى سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان ودمياط والبحيرة والقليوبية وكفر الشيخ

صرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لكافة أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد ، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن ، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات ، مشيراً أنه تم إزالة أكثر من ٤٦٠٠ حالة تعدى على نهر النيل بخلاف أكثر من ١١٠٠٠ حالة تعدى على الترع والمصارف في إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حالياً ، كما بلغ اجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل ما يقرب من ٧٠ ألف حالة ازالة.

وأشار الدكتور عبد العاطى أنه وفي إطار الإجراءات الإستباقية لإزالة المخالفات في مهدها .. قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى بإيقاف تعدى بنجع صفرة بمركز إخميم بمحافظة سوهاج عبارة عن أعمال حفر فى المنطقة المحظورة تمهيداً لصب أساسات مبنى عليها ، حيث تم ردم ما تم حفره بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إخميم قبل أعمال صب الأساسات.

وأضاف الدكتور عبد العاطى أنه تم خلال الأيام القليلة الماضية فقط تنفيذ المئات من أعمال الإزالات المتنوعة عبارة عن مخالفات ردم بالمجرى المائى لنهر النيل ومبانى مقامة بالمخالفة داخل المنطقة المحظورة لنهر النيل ، حيث تم تنفيذ عدد (٣٠) قرار ازاله منهم عدد (٢٦) قرار ردم بمساحة (٥٦٨٠) متر مربع ، وعدد (٤) قرارات مبانى بمساحة (٧٦) متر مربع بناحيه بنى زيد الاكراد بمركز الفتح بمحافظة أسيوط ، وذلك بتأمين قوات الشرطه ووجود مسئولى مجلس مدينه الفتح ، كما تم تنفيذ عدد (٢) إزالة لتعدي بالردم على مساحة (٦٠) متر مربع بناحية الروضة بمركز ملوى بالمنيا بمعرفة المخالفين وبحضور مهندسى الإدارة وقوات الشرطة ، وإزالة تعدي عبارة عن مبنى من البلوك الأبيض بمساحة (١٥٠) متر مربع بناحية الشيخ تمى بمركز أبو قرقاص بالمنيا.

وفى محافظة الجيزة .. تم تنفيذ عدد (٢٢) قرار إزالة بناحية الوراق وعدد (٧) قرارات ازالة بناحية القناطر لتعديات عل نهر النيل عبارة عن إشغالات مخالفة وردم بجذور النخيل وردم بالطمى ورسوات مخالفة بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة وحى الوراق بمساحة (٣٥٧٠) متر مربع ، بالإضافة لتنفيذ عدد (١٠) إزالات بناحية الحوامدية بالجيزة عبارة عن مبانى وغرف بالطوب ورسوات مخالفة بإحدى الورش ، وتنفيذ عدد (٦) قرارات ازالة بنهر النيل بالبر الغربي بحي امبابة عبارة عن إشغالات ومراسي مخالفة ورسو مخالف وعدد (١) قرار بالزمالك عبارة عن مرسي مخالف ، وتنفيذ عدد (٧) قرارات إزالة بالبدرشين بمحافظة الجيزة بمساحة (٩٣٠٠) متر مربع لأعمال تعلية منسوب ومبانى مخالفة.

وفى محافظة دمياط تم تنفيذ عدد (٢١) قرار إزالة ردم ومخالفات متنوعة بمركز كفر سعد بمساحة (١٦٣٨) متر مربع ، وعدد (٢٨) قرار إزالة بمركز راس البر بدمياط بمساحة (٤١٤٧) متر مربع ، وعدد (٢٦) قرار إزالة لمخالفات ردم بمركز الزرقا بمساحة (١٩٥٠) متر مربع ، وعدد (١٦) إزالة لمخالفات ردم بمركز فارسكور بمساحة (٧٥ ألف) متر مربع ، وعدد (٣) إزالات بمساحة (١١٩٠) متر مربع عبارة عن مخالفات تعلية منسوب.

كما تم إزالة عدد (١٧) تعدى بمساحة (٤٦٠٠) متر مربع بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف ، وعدد (٨) قرارات ازالة بمساحة (٢٤٠٠) متر مربع بمركز بنى سويف عبارة عن مبانى مخالفة ، وعدد (١٢) قرار ازالة بمساحة (٢٤٥٠) متر مربع عبارة عن مبانى مخالفة بمركز ببا بمحافظة بنى سويف ، وإزالة عدد (٤) مخالفات عباره عن مباني بالطوب الابيض بمساحة (٤٢) متر مربع وسور بالطوب الابيض والاسمنت وذلك بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة ، وعدد (٤) إزالات بقرية برج رشيد بمحافظة البحيرة عباره عن مخالفتى ردم بمساحة (٧٠) متر مربع ومرسي بمساحة (٦٠) متر مربع ومبنى من الخشب والبوص بمساحة (٧٠) متر مربع ، وعدد (٣) إزالات لمخالفات ردم بمساحة (٤٧٥) متر مربع بمركز رشيد بمحافظة البحيرة.

وتنفيذ عدد (٤) قرارات إزالة عبارة عن مبانى مخالفة بمساحة (٣٥٠) متر مربع بناحية الشيخ مكرم بمركز سوهاج بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز سوهاج ومركز شرطة سوهاج ، وعدد (١) قرار ازالة بالخزندارية بغرب مركز طهطا بسوهاج عبارة عن جمالون حديد بمساحة (١٠٠) متر مربع بمعرفة المخالف ، وعدد (٦) قرارات إزاله بناحية قرية الفارسية بإسنا بمحافظة أسوان ، وتنفيذ عدد (١٣) قرار إزاله بمركز نقاده وناحية عزبة صالح بمحافظة قنا ، وعدد (١٢) قرار إزاله ، منهم (٦) إزالات ناحية قرية الترامسة بقنا بمعرفة المخالفين وعلى نفقتهم الخاصة ، و (٦) إزالات بناحية مركز الوقف بالتنسيق مع الاجهزة الأمنية والمحلية ، وعدد (٣١) قرار إزالة بمركز بنها بمحافظة القليوبية بالتنسيق مع شرطه مركز بنها ، عبارة عن عدد (١٩) مخالفة ردم بمساحة (٧٥٥) متر مربع وعدد (١٢) مبنى بمساحة (١٣٢٥) متر مربع ، وازالة عدد (٨) مخالفات عبارة عن مباني بالطوب الأبيض بمساحه (٨٠٥) متر مربع بمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.