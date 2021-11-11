أهم مباريات اليوم.. تصفيات كأس العالم 2022

يشهد اليوم الخميس على العديد من المباريات في تصفيات القارة الأوروبية وأسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 قطر.

ويرص دوت الخليج التفاصيل: وتأتي مباريات اليوم كأول مباريات دولية في فترة التوقف الدولي، للتصفيات القارات المؤهلة لكأس العالم. مباريات تصفيات أسيا: أستراليا والسعودية، الساعة الحادية عشر مساء. العراق وسوريا الساعة السابعة مساء. مباريات تصفيات أوروبا: ألمانيا وليختنشتاين، الساعة العاشرة إلا ربع مساء. أيرلندا والبرتغال، الساعة العاشرة إلا ربع مساء. اليونان وإسبانيا، الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

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