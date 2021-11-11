اليوم..تامر حسني يتألق على مسارح السعودية بحفل غنائي جديد

/660746/اليومتامر-حسني-يتألق-على-مسارح-السعودية-بحفل-غنائي-جديد

يستعد نجم الجيل، الفنان تامر حسني لإحياء حفله الغنائي الذي يأتي ضمن فاعليات موسم الرياض السعودي 2021، في مساء اليوم الخميس، على مسرح أبو بكر سالم.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حفل تامر حسني بموسم الرياض السعودي

ويقدم تامر حسني خلال حفله بالرياض باقة متنوعة من أفضل أغنياته القديمة والجديدة، على رأسهم أغنية “صعبة”، وأغنية “يا فرحة”، التي طرحها منذ أيام وحققت ناجاحا باهرا.

أغنية يافرحة لـ تامر حسني

أغنية «يا فرحة»، من كلماته وألحانه، وتوزيع على فتح الله، والفيديو كليب من إخراجه، وتعد أغنية دعائية لإحدى شركات الموبايل، وتقول كلماتها: “هقولها تاني وأغنيها.. اه هقولها تاني واغنيها.. ويااا مش مصدق إيه في الدنيا.. يااا إيه في الدنيا أجمل بقى من اللحظة دي”.

رسالة تامر حسني التحفيزية لذوي الإحتياجات الخاصة

هذا وأعرب الفنان تامر حسني عن سعادته بأغنيته الجديدة «قد التحدي» الذي قدمها في سبيل دعم ذوي الإحتياجات الخاصة بالمشاركة مع مبادة “يوم التحدي” التي تطلقها جمعية رسالة.

ونشر تامر حسني مجموعة صور من كواليس أغنية قد التحدي، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، وعلق عليها قائلا: “بكرا التاريخ يعرفني و يشاور عليا..كل ولاد مصر و وطنا الغالي قد التحدي و كنت فخور جداً و انا في وسط ابطال مصر من ذوي الهمم و تشرفت بالغناء معاهم و ليهم تضامناً مع اليوم العالمي لتحدي الإعاقه”.

وأضاف: “حقيقي ابطال تستخق الدعم مننا كلنا ، بشكر من كل قلبي جمعية رساله على مجهودهم الضخم و بشكر صناع الأغنيه و اي حد تعب معانا و الأغنيه دي بتخاطب كل الناس اللي من ذوي الهمم و اي شخص عايز ينجح مشكلته في ايرادته .. قوم حالاً قرر انك تنجح”.

تابع حسني: “يلا ننجح معندناش حل غير ان كل واحد فينا ينجح في مجاله و يطور من نفسه يلاااااااا حالاً ممكن منكم مستني لحظة الأنطلاق .. انا بقولك انا اشاره ليك و بقولك قوم حالاً خد القرار تنجح او تغير حاجه فيك او تتطور او تغير كل حاجه فيك ابدأ يلا حالاً لكل اللي مستني او مستنيه اشاره”.

واختتم: “الإشاره جت اهي يلاااااااااااا”.