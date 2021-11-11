/660747/نورا-علي--تكليف-شركات-دولية-لمراجعة-اشتراطات-السلامة-الصحية-بالمنشآت-الفندقية-والسياحية-خطوة-ممتازة

أكدت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن تكليف خمسة شركات دولية متخصصة للبدء في مراجعة اشتراطات السلامة الصحية بالمنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية " خطوة ممتازة " وجاءت في ضوء توجيهات الحكومة لمتابعة الاستعدادات للموسم السياحى الشتوى والتأكد من مدى إلتزام المنشآت الفندقية والسياحية بكافة القواعد الخاصة باشتراطات السلامة الصحية وجودة الخدمات المقدمة وتحقيق أعلى مستوى من الحفاظ على سلامة الغذاء والإجراءات الصحية بتلك المنشآت، ومراجعة الإجراءات الوقائية والاحترازية ، مؤكدة مدى حرص الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة بالمنشآت الفندقية والحفاظ على سمعة المقصد السياحي المصري وضمان صحة وسلامة النزلاء من المصريين والسائحين.

دوت الخليج يرصد تعليق رئيس سياحة النواب بشان تكليف شركات دولية للتأكد من اشتراطات السلامة

اشتراطات السلامة

وأضافت النائبة نورا على أن تكليف هذه الشركات للتفتيش والرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية للتأكد من جودة وسلامة تداول الأغذية والمشروبات وضوابط السلامة الصحية والذى جاء بالتنسيق بين وزارة السياحة والآثار والاتحاد المصري للغرف السياحية وغرفة المنشآت الفندقية،

المتشآة الفندقية

وقالت رئيس لجنة السياحة بالنواب أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المنشأة الفندقية التي يثبت عدم سلامتها الصحية بناء على مراجعة هذه الشركات المتخصصة والتقارير التي ستقوم بإعدادها ، مضيفة أنه لا تهاون في تطبيق الاجراءات القانونية المقررة في حال رصد قيام أية منشأة بالتجاوز أو الإهمال في تطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وعدم التزامها بجودة الخدمات السياحية المقدمة.

وأشارت النائبة نورا على رئيس لجنة السياحة بالنواب إلى الدور الهام الذى تقوم به وزارة السياحة والآثار وتكليفها خلال الساعات الماضية بلجان تفتيش على المنشآت الفندقية والسياحية لإعادة تقييم هذه المنشآت الحاصلة على شهادة السلامة الصحية للتشغيل بمحافظتى جنوب سيناء والبحر الأحمر ووفقاً لمعايير التصنيف الجديدة ، وأسفرت أعمال اللجان عن تخفيض الدرجة السياحية لعدد من المنشآت الفندقية بالمحافظتين ، وذلك حفاظاً على صحة وسلامة جميع النزلاء والسائحين