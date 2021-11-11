تعيين 953 شابا واستخراج 1789 شهادة قياس مستوى المهارة ببنى سويف

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة بنى سويف بتعيين 953 شاباً من مختلف المؤهلات، منهم 3 من ذوى القدرات، من خلال شهادة القيد المرتدة "كعب العمل" بشركات القطاع الخاص والاستثمارى، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وبلغوا 2896 شابا، فضلاً عن استخراج 917 ترخيص مزاولة مزاولة حرفة، و872 شهادة قياس مستوى المهارة.





تلقى وزير القوى العاملة، تقريرا بذلك من الدكتور محمد أنور مدير المديرية، أوضح فيه أنه خلال أكتوبر الماضي قامت المديرية بالتفتيش على 560 منشأة من خلال مكاتب تفتيش العمل بنظام الدورى النهارى والليلى والحملات، كما تم التفتيش على 242 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التابعة للمديرية، وأسفر عن تحرير 49 محضراً لمنشآت مخالفة للقانون. وأضاف مدير المديرية، وفقا لبيان صحفى، أنه تم صرف منح للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بإجمالى 29 ألف جنيه، بواقع 6 منحة مولود جديد بمبلغ 12 ألف جنيه، وصرف منحة زواج بمبلغ 3000 جنيه.

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