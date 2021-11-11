مدبولى و9 وزراء يزورون الوادى الجديد لمتابعة المشروعات

جدة - نرمين السيد - فى سياق آخر، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا أمس، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.
وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة العمل على مدار الساعة من أجل الإسراع بمعدلات التنفيذ وضمان تحقيق معايير الجودة المطلوبة وفقًا لأعلى المواصفات، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات "حياة كريمة" أولاً بأول، وذلك فى ضوء الأهمية الاستراتيجية والاجتماعية الكبرى للمشروع وأثره على توفير حياة تليق بكل مواطن مصرى وبالدولة المصرية.
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