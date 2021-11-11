الرى: إزالة 70 ألف حالة تعد على النيل منذ انطلاق حملة إنقاذ النهر

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، أن الوزارة تواصل التصدى بكل حسم لجميع أشكال التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه دمياط ورشيد، وإزالتها الفورية بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن، لضمان توفير الاحتياجات المائية اللازمة لكافة الاستخدامات.





وأشار وزير الموارد المائية والرى إلى إزالة أكثر من 4600 حالة تعدى على نهر النيل بخلاف أكثر من 11000 حالة تعدى على الترع والمصارف فى إطار الحملات الموسعة للإزالات الجارية حاليا، كما بلغ إجمالى التعديات المزالة على نهر النيل منذ انطلاق حملة انقاذ نهر النيل ما يقرب من 70 ألف حالة ازالة. وأشار عبدالعاطى أنه وفى إطار الإجراءات الاستباقية لإزالة المخالفات فى مهدها، أوقفت أجهزة وزارة الموارد المائية والرى تعدٍ بنجع صفرة بمركز إخميم بمحافظة سوهاج عبارة عن أعمال حفر فى المنطقة المحظورة تمهيدا لصب أساسات مبنى عليها، حيث تم ردم ما تم حفره بالتنسيق مع الوحدة المحلية بمركز ومدينة إخميم قبل أعمال صب الأساسات.

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