التنمية المحلية: 8979 مخالفة للمواعيد الشتوية لغلق المحال العامة بالمحافظات

جدة - نرمين السيد - قال وزير التنمية المحلية محمود شعراوى إن الأجهزة التنفيذية بالمحافظات حررت 8979 مخالفة عدم الالتزام بالمواعيد المقررة لغلق المحال العامة، إذ تم إغلاق 4168 محلا مخالفا، و1895 سوقا و1847 ورشة، و827 مقهى، و242 مطعما، موضحا أن أكثر المحافظات تحريرا للمخالفات المنوفية 1517 مخالفة، والغربية 1286، والدقهلية 1143، والجيزة 1153، والإسكندرية 1082 مخالفة.





جاء ذلك عقب تلقى وزير التنمية المحلية تقريرا من غرفة العمليات المركزية بالوزارة عن إجراءات المحافظات لمتابعة تطبيق المواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال التجارية والمطاعم والمقاهى والمولات التجارية والورش والأعمال الحرفية طبقا للمادة 6 من قرار وزير التنمية المحلية (رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة) رقم 456 لسنة 2020، وذلك بعد تطبيق المواعيد الشتوية بدءا من أول أكتوبر الماضى.

وشدد شعراوى على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بتطبيق قرار المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم بكل حزم والتنسيق المستمر مع مديريات الأمن والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحى للقيام بالحملات المفاجئة على كل المحال التجارية للتأكد من التزام أصحابها بالمواعيد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

ونوه إلى قيام غرفة عمليات الوزارة ستقوم بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للمتابعة المستمرة لتطبيق المواعيد الشتوية كما جاء بالقرار الوزارى للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين خصوصا فى ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مناشدا أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة حتى لا يتم تطبيق العقوبات المقررة بالقانون على المخالفين للقرار.

جدير بالذكر أن قرار وزير التنمية المحلية الخاص بالمواعيد الشتوية يتضمن أن تكون مواعيد فتح المحال والمولات التجارية -باستثناء المطاعم والكافيهات- يوميا من الساعة السابعة صباحا وتغلق الساعة العاشرة مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الحادية عشرة مساء.

وتكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميا من الساعة الخامسة صباحا وتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف اللى، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة الواحدة صباحا، مع استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار (24 ساعة).

وتستمر المواعيد الشتوية حتى صدور قرار عودة المواعيد الصيفية اعتبارا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية الخميس الأخير من سبتمبر من كل عام.