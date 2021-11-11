القوى العاملة: توفير 289 فرصة عمل بالبحر الأحمر

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية القوى العاملة بالبحر الأحمر، فى قبول طلبات 289 من راغبى العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة على 37 مهنة برواتب مجزية، وذلك فى 40 شركة وفندق وقرية سياحية تابعة للمحافظة فى الغردقة ومرسى علم والقصير، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب.





وقال محمد سعفان وزير القوى العاملة: إن المديرية وفرت هذه الفرص فى إطار الإسهام للحد من مشكلة البطالة، ومبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب. وأوضح سعيد عبدالراضى مدير المديرية، أن الفرص المطلوبة تتمثل فى "28 طباخا، و20 عامل زراعة، و5 منقذين، و22 فرد أمن، و2 أخصائى سلامة وصحة مهنية، و21 مضيفا، و21 مساعد مضيف، و38 مشرف غرف، و51 عامل تجهيز وتحضير، و7 موظفين استقبال، و5 مشرفين غرف، و8 عمال مناطق عامة، ورئيس صف بارات، و2 مشرف زراعة، و5 مشرف أدوار، ورئيس قسم الخباز، ومشرف حجز، وعامل ستيوارد، ورئيس قسم الجارد مانجيه، وموظف علاقات نزلاء، و2 مساعد رئيس قسم مطبخ". وأضاف مدير المديرية أن من المهن المطلوب أيضا "2 عمال سكن، و10 عمال نظافة غرف، و10 عمال نظافة مطبخ، و4 عمال كافتيريا، و2 عمال مغسلة، وفنى معدات، وفنى كهرباء، و3 فنى تبريد وتكييف، وفنى مصمم ديكور، ومشرف زراعة، ونجار، و2 عمال غرف داخلية، و4 مراقب أمن، ومراقب جودة، و2 محاسب مصروفات". وأوضح أنه على الراغبين فى العمل بهذه المهن التقدم بمقر المديرية بشارع المصالح الحكومية "الدهار- الغردقة" بالبحر الأحمر.

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