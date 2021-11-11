جدة - نرمين السيد - تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبى بدولة الإمارات العربية المتحدة فى إطار متابعته أحوال العمالة المصرية فى دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالى بالخارج للرد على أى استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم فى أى وقت، خاصة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية، والتى قد تتأثر من بعض الإجراءات التى تتخذها بعض الدول.





وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن التقرير الذى تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى يكشف قيام دائرة الصحة "الجهة الرقابية والتنظيمية لقطاع الرعاية الصحية" فى أبوظبى، بتحديث متطلبات التأمين الصحى للمتقدمين بطلبات الحصول على تصاريح الإقامة الذهبية، وذلك بهدف تبسيط عملية التقديم أمام جميع المتقدمين من داخل وخارج الدولة وتسهيل انتقالهم للعيش والاستقرار فى إمارة أبوظبى. وقالت الملحق العمالى حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالى بأبوظبى: إن دائرة الصحة حددت المتطلبات والإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحى لغايات إصدار الإقامة الذهبية فى إمارة أبوظبى إذ تم تحديد هذه الفئات إلى نوعين: الأولى هى فئة الموظفين العاملين فى إمارة أبوظبى، حيث يستمر أصحاب الأعمال فى تحمل تكلفة الضمان الصحى الخاص بهم وفقا لأحكام قانون الضمان الصحى رقم 23 لسنة 2005 وتعديلاته ولائحته التنفيذية. أما الفئة الثانية فقد شملت طالبى تصاريح الإقامة الذهبية من غير الفئة الأولى، حيث يتوجب عليهم تقديم تأمين صحى شامل لهم ولأفراد أسرهم سارى المفعول فى دولة الإمارات العربية المتحدة أثناء مدة إقامتهم فيها، وفى حال لم يكن لدى طالب تصريح الإقامة الذهبية تأمين صحى يتوجب عليه تقديم تعهد بتوفيره، وإلا يتوجب عليه تحمل جميع التكاليف الخاصة بالعلاج الطبى والخدمات الصحية إذا تطلب الأمر ذلك، وتتضمن الإجراءات الجديدة للحصول على الإقامة الذهبية خيارات مبسطة وواضحة لكل فئة وفق لما تم بيانه من متطلبات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القوى العاملة: الإمارات حدثت طلبات التأمين الصحى للإقامة الذهبية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.